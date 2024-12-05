ЮНЕСКО признало японское саке нематериальным наследием человечества
Киев • УНН
ЮНЕСКО включила традиционный японский рисовый напиток саке в нематериальное культурное наследие человечества. Признание направлено на возрождение популярности напитка в Японии, где в настоящее время его употребляют в основном на церемониях.
Японский алкогольный рисовый напиток саке признали культурным наследием человечества. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Саке делают из риса, воды, дрожжей и специального грибка кожуры, который помогает напитку бродить. Технология изготовления саке больше похожа на изготовление пива, чем водки, однако напиток все равно называют рисовой водкой.
В нематериальное культурное наследие внесли не только сам напиток, но и традицию его приготовления.
В Японии надеются, что мировое признание поможет вернуть популярность напитку. Сейчас саке употребляют в церемониальных целях, на свадьбах или особых застольях. А в барах японцы пьют в основном вино, виски или пиво.
Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба заявил, что" в восторге " от мирового признания традиционного приготовления саке.
Напомним
На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО украинская Писанка внесена в список нематериального культурного наследия человечества. Заявка была подана совместно с Эстонией и одобрена в столице Парагвая.