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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЮНЕСКО признало японское саке нематериальным наследием человечества

ЮНЕСКО признало японское саке нематериальным наследием человечества

Киев  •  УНН

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ЮНЕСКО включила традиционный японский рисовый напиток саке в нематериальное культурное наследие человечества. Признание направлено на возрождение популярности напитка в Японии, где в настоящее время его употребляют в основном на церемониях.

Японский алкогольный рисовый напиток саке признали культурным наследием человечества. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Саке делают из риса, воды, дрожжей и специального грибка кожуры, который помогает напитку бродить. Технология изготовления саке больше похожа на изготовление пива, чем водки, однако напиток все равно называют рисовой водкой.

В нематериальное культурное наследие внесли не только сам напиток, но и традицию его приготовления.

В Японии надеются, что мировое признание поможет вернуть популярность напитку. Сейчас саке употребляют в церемониальных целях, на свадьбах или особых застольях. А в барах японцы пьют в основном вино, виски или пиво.

Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба заявил, что" в восторге " от мирового признания традиционного приготовления саке.

Напомним

На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО украинская Писанка внесена в список нематериального культурного наследия человечества. Заявка была подана совместно с Эстонией и одобрена в столице Парагвая.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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