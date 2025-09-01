Украинско-польская экспедиция завершила исследование захоронений в Збоищах, во Львовской области
Во Львове завершилась совместная украинско-польская экспедиция по эксгумации военных захоронений времен Второй мировой войны. Обнаружены две погребальные ямы с останками 40-50 польских военнослужащих.
Совместная украинско-польская экспедиция продолжалась в рамках эксгумационных работ на территории бывшего кладбища на Збоищах. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Во Львове завершилась совместная украинско-польская экспедиция на территории бывшего кладбища на Збоищах, где в сентябре 1939 года во время обороны города от немецкой армии погибли десятки военнослужащих Войска Польского.
В сообщении Минкульта указано, что эксгумационные работы проводились в течение четырех недель.
Были обнаружены две погребальные ямы размером около 2,5×4 метра, где, по данным историков, похоронены воины, погибшие 12 сентября и несколькими днями позже.
По результатам исследований в захоронениях может быть от 40 до 50 человек. Часть захоронений была нарушена более поздними гражданскими захоронениями 1950–1960-х годов.
