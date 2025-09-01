$41.320.06
48.200.06
ukenru
11:39 • 6416 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
09:15 • 66353 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 52036 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
1 сентября, 07:50 • 92797 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
1 сентября, 06:45 • 102102 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 94195 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 78512 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 34842 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24620 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
30 августа, 16:05 • 55133 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинско-польская экспедиция завершила исследование захоронений в Збоищах, во Львовской области

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Во Львове завершилась совместная украинско-польская экспедиция по эксгумации военных захоронений времен Второй мировой войны. Обнаружены две погребальные ямы с останками 40-50 польских военнослужащих.

Украинско-польская экспедиция завершила исследование захоронений в Збоищах, во Львовской области

Совместная украинско-польская экспедиция продолжалась в рамках эксгумационных работ на территории бывшего кладбища на Збоищах. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Детали

Во Львове завершилась совместная украинско-польская экспедиция на территории бывшего кладбища на Збоищах, где в сентябре 1939 года во время обороны города от немецкой армии погибли десятки военнослужащих Войска Польского.

В сообщении Минкульта указано, что эксгумационные работы проводились в течение четырех недель.

Были обнаружены две погребальные ямы размером около 2,5×4 метра, где, по данным историков, похоронены воины, погибшие 12 сентября и несколькими днями позже.

- передает ведомство.

По результатам исследований в захоронениях может быть от 40 до 50 человек. Часть захоронений была нарушена более поздними гражданскими захоронениями 1950–1960-х годов.

Напомним

УНН ранее передавал о завершении этапа совместной украинско-польской эксгумационной экспедиции на территории бывшего кладбища в микрорайоне Збоища. По предварительным оценкам, исследователи обнаружили останки 40–50 человек.

Игорь Тележников

ОбществоНовости Мира
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины
Львовская область
Львов