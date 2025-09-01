Українсько-польська експедиція завершила дослідження поховань у Збоїщах на Львівщині

Спільний українсько-польський тривав в рамках ексгумаційних робіт на території колишнього цвинтаря на Збоїщах. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Деталі

У Львові завершилася спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах, де у вересні 1939 року під час оборони міста від німецької армії полягли десятки військовослужбовців Війська Польського.

У дописі Мінкульту вказано, що ексгумаційні роботи проводили протягом чотирьох тижнів.

Було виявлено дві поховальні ями розміром близько 2,5×4 метри, де, за даними істориків, поховані воїни, які загинули 12 вересня та кількома днями пізніше. - передає відомство.

За результатами досліджень у похованнях може бути від 40 до 50 осіб. Частина поховань була порушена пізнішими цивільними захороненнями 1950–1960-х років.

