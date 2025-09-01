$41.320.06
Ексклюзив
11:39 • 6872 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 67731 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 52778 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 94133 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 103394 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 95197 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 79361 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 34923 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24663 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 55151 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Українсько-польська експедиція завершила дослідження поховань у Збоїщах на Львівщині

Київ • УНН

 • 130 перегляди

У Львові завершилася спільна українсько-польська експедиція з ексгумації військових поховань часів Другої світової війни. Виявлено дві поховальні ями з останками 40-50 польських військовослужбовців.

Українсько-польська експедиція завершила дослідження поховань у Збоїщах на Львівщині

Спільний українсько-польський тривав в рамках ексгумаційних робіт на території колишнього цвинтаря на Збоїщах. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Деталі

У Львові завершилася спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах, де у вересні 1939 року під час оборони міста від німецької армії полягли десятки військовослужбовців Війська Польського.

У дописі Мінкульту вказано, що ексгумаційні роботи проводили протягом чотирьох тижнів. 

Було виявлено дві поховальні ями розміром близько 2,5×4 метри, де, за даними істориків, поховані воїни, які загинули 12 вересня та кількома днями пізніше.

- передає відомство. 

За результатами досліджень у похованнях може бути від 40 до 50 осіб. Частина поховань була порушена пізнішими цивільними захороненнями 1950–1960-х років.

Нагадаємо

УНН раніше передавав про завершення етапу спільної українсько-польської ексгумаційної експедиції на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща. За попередніми оцінками, дослідники виявили останки 40–50 осіб.

Ігор Тележніков

СуспільствоНовини Світу
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Львівська область
Львів