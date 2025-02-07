Украинский шпажист Станкевич выиграл бронзу на Кубке мира в Германии

Шпажист Владимир Станкевич стал бронзовым призером Кубка мира, который проходит в немецком Хайнденхайме. В полуфинале украинец уступил представителю Италии Давиде Ди Вероли. Об этом сообщает Федерация фехтования Украины, пишет УНН.

Украинский шпажист Владимир Станкевич уступил в полуфинале действующему вице-чемпиону мира Давиде Ди Вероле, - говорится в сообщении.

Детали

Отпустив итальянца во второй трехминутке на четыре укола (4:8), 29-летний киевлянин в заключительном третьем периоде дважды сокращал разрыв до двух (8:10, 10:12), но несмотря на все попытки перевернуть счет все же не смог (12:15).

Впрочем как отмечают в федерации, уже сам выход в полуфинал гарантировал Владимиру Станкевичу третью в карьере, а для украинской мужской шпаги первую с мая 2022 года награду Кубка мира.

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