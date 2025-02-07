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Український шпажист Станкевич виграв бронзу на Кубку світу в Німеччині

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Київ • УНН

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Володимир Станкевич виборов бронзову медаль на Кубку світу з фехтування в Гайнденгаймі. У півфіналі українець поступився італійцю Давіде Ді Веролі з рахунком 12:15.

Шпажист Володимир Станкевич став бронзовим призером Кубку світу, що проходить у німецькому Гайнденгаймі. У півфіналі українець поступився представнику Італії Давіде Ді Веролі. Про це повідомляє Федерація фехтування України, пише УНН.

Український шпажист Володимир Станкевич поступився у півфіналі чинному віцечемпіону світу Давіде Ді Веролі,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Відпустивши італійця у другій трихвилинці на чотири уколи (4:8), 29-річний киянин в заключному третьому періоді двічі скорочував розрив до двох (8:10, 10:12), але попри всі намагання перевернути рахунок все ж не зміг (12:15). 

Втім як зазначають у федерації, вже сам вихід у півфінал гарантував Володимиру Станкевичу третю в кар'єрі, а для української чоловічої шпаги першу з травня 2022 року нагороду Кубка світу.   

Магучіх розпочала сезон перемогою на турнірі в Італії07.02.25, 09:17 • 26288 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Спорт

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