Український шпажист Станкевич виграв бронзу на Кубку світу в Німеччині

Шпажист Володимир Станкевич став бронзовим призером Кубку світу, що проходить у німецькому Гайнденгаймі. У півфіналі українець поступився представнику Італії Давіде Ді Веролі. Про це повідомляє Федерація фехтування України, пише УНН.

Український шпажист Володимир Станкевич поступився у півфіналі чинному віцечемпіону світу Давіде Ді Веролі, - йдеться у повідомленні.

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Відпустивши італійця у другій трихвилинці на чотири уколи (4:8), 29-річний киянин в заключному третьому періоді двічі скорочував розрив до двох (8:10, 10:12), але попри всі намагання перевернути рахунок все ж не зміг (12:15).

Втім як зазначають у федерації, вже сам вихід у півфінал гарантував Володимиру Станкевичу третю в кар'єрі, а для української чоловічої шпаги першу з травня 2022 року нагороду Кубка світу.

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