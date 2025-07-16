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Украинский defence tech: Федоров анонсировал масштабирование производства после соглашения производителей ИИ-дронов и роботизированных систем

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Украинская компания Frontline и немецко-украинский производитель дронов Quantum Systems заключили стратегическое соглашение. Партнерство предусматривает масштабирование производства в Украине и интеграцию в европейскую оборонную индустрию.

Украинский defence tech: Федоров анонсировал масштабирование производства после соглашения производителей ИИ-дронов и роботизированных систем

Украинская компания Frontline, специализирующаяся на роботизированных системах, и немецко-украинский производитель ИИ-дронов Quantum Systems заключили стратегическое соглашение, предусматривающее масштабирование производства в Украине и интеграцию в европейскую оборонную индустрию, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду, пишет УНН.

Инвестиции в украинский defence tech и интеграция в европейскую оборонную индустрию - Frontline и Quantum Systems заключили стратегическое соглашение. Украинская компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем дронов Quantum Systems

- написал Федоров в Telegram.

По его словам, обе компании - участники Brave1.

"Партнерство предусматривает масштабирование производства в Украине и более глубокую интеграцию в европейскую оборонную индустрию", - отметил Федоров.

Quantum Systems, по его словам, известна своими дронами со встроенным ИИ и аналитикой в реальном времени, а Frontline - инженерными решениями для разведки и штурма. Среди их разработок: дрон-бомбер "Линза"; разведывательный дрон "Зум"; турель "Буря". Эти продукты, отметил Федоров, уже кодифицированы по стандартам НАТО и используются в 41 подразделении.

"Украинская defense tech экосистема дает международным партнерам возможность работать в высокой динамике: создавать продукты, тестировать их непосредственно на фронте и быстро вносить изменения на основе обратной связи от военных. Сотрудничество с украинскими командами - это доступ к уникальному боевому опыту, инженерным решениям и скорости, которая сегодня критически важна", - подчеркнул Федоров.

Зеленский провел совещание по оборонной сфере: детали и участники16.07.25, 12:39 • 2114 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономикаТехнологии
НАТО
Украина
Tesla
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