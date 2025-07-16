Український defence tech: Федоров анонсував масштабування виробництва після угоди виробників роботизованих систем і ШІ-дронів

Українська компанія Frontline, що спеціалізується на роботизованих системах, та німецько-український виробник ШІ-дронів Quantum Systems уклали стратегічну угоду, що передбачає масштабування виробництва в Україні та інтеграцію в європейську оборонну індустрію, повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу, пише УНН.

Інвестиції в український defence tech та інтеграція в європейську оборонну індустрію - Frontline та Quantum Systems уклали стратегічну угоду. Українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems - написав Федоров у Telegram.

З його слів, обидві компанії - учасники Brave1.

"Партнерство передбачає масштабування виробництва в Україні та глибшу інтеграцію в європейську оборонну індустрію", - зазначив Федоров.

Quantum Systems, за його словами, відома своїми дронами зі вбудованим АІ та аналітикою в реальному часі, а Frontline - інженерними рішеннями для розвідки й штурму. Серед їхніх розробок: дрон-бомбер "Лінза"; розвідувальний дрон "Зум"; турель "Буря". Ці продукти, зазначив Федоров, вже кодифіковані за стандартами НАТО та використовуються в 41 підрозділі.

"Українська defense tech екосистема дає міжнародним партнерам можливість працювати у високій динаміці: створювати продукти, тестувати їх безпосередньо на фронті та швидко вносити зміни на основі зворотного зв’язку від військових. Співпраця з українськими командами - це доступ до унікального бойового досвіду, інженерних рішень і швидкості, яка сьогодні критично важлива", - підкреслив Федоров.

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