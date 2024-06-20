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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские защитники получат от Киевщины грузовики MAN

Украинские защитники получат от Киевщины грузовики MAN

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 09:02  •  4676 просмотра

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Украинские защитники получили от общин и районов Киевской области 6 грузовиков MAN стоимостью почти 31 миллион гривен.

Киевские общины и районы передали 6 грузовиков MAN украинскими 2 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко.

детали

Украинским воинам передана новая партия грузовиков MAN. Речь идет о 6 машинах. Их закупили за счет местного бюджета Белой Церкви, почти 31 млн грн.

Максимально наращиваем помощь нашим защитникам и защитницам. Это приоритет для всей Киевщины. Машины, дроны, грузовики, Рэбы. Закупаем все, что нужно. Потому что это сохраненные жизни как военных, так и гражданского населения

- отметил Руслан Кравченко, руководитель Киевской ОГА.

Напомним

Министерство обороны запускает чат-бот "армия+" для информационной помощи военнообязанным, их семьям и гражданским лицам.

Минздрав о бронировании медиков: приоритет предоставляется ВСУ, и в случае необходимости медики будут разбронированы для военных нужд20 июня 2024, 08:49 • 7127 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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