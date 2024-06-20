Украинские защитники получат от Киевщины грузовики MAN
Киев • УНН
Украинские защитники получили от общин и районов Киевской области 6 грузовиков MAN стоимостью почти 31 миллион гривен.
Киевские общины и районы передали 6 грузовиков MAN украинскими 2 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко.
детали
Украинским воинам передана новая партия грузовиков MAN. Речь идет о 6 машинах. Их закупили за счет местного бюджета Белой Церкви, почти 31 млн грн.
Максимально наращиваем помощь нашим защитникам и защитницам. Это приоритет для всей Киевщины. Машины, дроны, грузовики, Рэбы. Закупаем все, что нужно. Потому что это сохраненные жизни как военных, так и гражданского населения
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