Українські захисники отримають від Київщини вантажівки MAN
Київ • УНН
Українські захисники отримали від громад та районів Київської області 6 вантажівок MAN вартістю майже 31 мільйон гривень.
Київські громади та райони передали 6 вантажівок MAN українськими 2 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Про це передає УНН із посиланням на повідомлення голови Київської ОДА Руслана Кравченко.
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Українським воїнам передано нову партію вантажівок MAN. Йдеться про 6 машин. Їх закупили коштом місцевого бюджету Білої Церкви, майже 31 млн грн.
Максимально нарощуємо допомогу нашим захисникам та захисницям. Це пріоритет для всієї Київщини. Автівки, дрони, вантажівки, РЕБи. Закуповуємо все, що потрібно. Бо це збережені життя як військових, так і цивільного населення
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