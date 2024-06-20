Міноборони запускає чат-бот "Армія+" для підтримки військових та цивільних
Київ • УНН
Міністерство оборони запускає чат-бот "Армія+" для інформаційної допомоги військовозобов'язаним, їхнім родинам та цивільним особам.
Міністерство оборони запускає чат-бот "Армія+", який покликаний інформаційно допомогти військовозобовʼязаним, їхніх родин та цивільним особам. Про це повідомили у четвер у пресслужбі відомства, передає УНН.
"В Україні запущено новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям", - йдеться у повідомленні.
Чат-бот доступний за посиланням https://t.me/UAForces_bot
Як запевнили у Міноборони, чат-бот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.
Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.
QR-код військово-облікового документа можна показувати при перетині кордону19.06.24, 18:59 • 22216 переглядiв