Министерство обороны запускает чат-бот "Армия+", который призван информационно помочь военнообязанным, их семьям и гражданским лицам. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства, передает УНН.

"В Украине запущен новый чат-бот "Армия+", созданный для оказания поддержки военным, гражданским лицам и их семьям", - говорится в сообщении.

Чат-бот доступен по ссылке https://t.me/UAForces_bot

Как заверили в Минобороны, чат-бот предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов.

Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов.

QR-код военно-учетного документа можно показывать при пересечении границы