Министерство обороны запускает чат-бот "Армия+" для информационной помощи военнообязанным, их семьям и гражданским лицам.
Министерство обороны запускает чат-бот "Армия+", который призван информационно помочь военнообязанным, их семьям и гражданским лицам. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства, передает УНН.
"В Украине запущен новый чат-бот "Армия+", созданный для оказания поддержки военным, гражданским лицам и их семьям", - говорится в сообщении.
Чат-бот доступен по ссылке https://t.me/UAForces_bot
Как заверили в Минобороны, чат-бот предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов.
Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов.
QR-код военно-учетного документа можно показывать при пересечении границы 19 июня 2024, 15:59 • 20739 просмотров