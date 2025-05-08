Украинские защитники освободили лесной массив к северу от Липцев в Харьковской области
Киев • УНН
Бойцы "Хартии" освободили лес в Харьковской области площадью более 200 га. Восстановлен контроль над лесным массивом к северу от Липцев. Операция продолжалась более 5 месяцев, враг понес значительные потери.
Бойцы 13 бригады НГУ "Хартия" восстановили позиции в Харьковской области, освободив лесной массив к северу от поселка Липцы.
Передает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал 13-й бригады Национальной гвардии Украины "ХАРТИЯ".
Детали
Защитники Украины освободили лесной массив площадью более 200 га к северу от Липцов, в Харьковской области.
13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" во взаимодействии с другими подразделениями Сил Обороны Украины завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцов, Харьковская область. Общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров).
В отчете также отмечается, что наступательные действия продолжались более 5 месяцев (операция началась в ноябре 2024 года).
Обстрелы Харьковщины: оккупанты повредили инфраструктуру, есть раненый08.05.25, 09:57 • 2000 просмотров
Украинским бойцам удалось оттеснить российские военные силы дальше от Харькова. Таким образом восстановлен контроль над важным природным и тактически значимым участком местности, отмечает сообщение пресс-службы 13-й бригады Национальной гвардии Украины.
Враг потерял погибшими и ранеными около 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.
Напомним
В течение суток, предшествовавших 7 мая, было зафиксировано 171 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении. Силы обороны поражали районы сосредоточения личного состава и техники врага.