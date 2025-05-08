Українські оборонці звільнили лісовий масив на північ від Липців на Харківщині
Київ • УНН
Бійці "Хартії" звільнили ліс на Харківщині площею понад 200 га. Відновлено контроль над лісовим масивом на північ від Липців. Операція тривала понад 5 місяців, ворог зазнав значних втрат.
Бійці 13 бригади НГУ "Хартія" відновили позиції у Харківській області, звільнивши лісовий масив на північ від селища Липці.
Передає УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал 13-ї бригади Національної гвардії України "ХАРТІЯ".
Деталі
Захисники України звільнили лісовий масив площею більше 200 га на північ від Липців, у Харківській області.
13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони України завершила масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців, Харківська область. Загальна площа деокупованої території становить понад 2 мільйони квадратних метрів (більше 200 гектарів).
У звіті також зазначається, що наступальні дії тривали понад 5 місяців (операція розпочалася у листопаді 2024 року).
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Українським бійцям вдалося відтіснити російські військові сили далі від Харкова. Таким чином відновлено контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості, наголошує допис пресслужби 13-ї бригади Національної гвардії України.
Ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.
Нагадаємо
Протягом доби, що передувала 7 травня, було зафіксовано 171 бойове зіткнення, найбільше на Покровському напрямку. Сили оборони уражали райони зосередження особового складу та техніки ворога.