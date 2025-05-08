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Українські оборонці звільнили лісовий масив на північ від Липців на Харківщині

Київ • УНН

 • 2806 перегляди

Бійці "Хартії" звільнили ліс на Харківщині площею понад 200 га. Відновлено контроль над лісовим масивом на північ від Липців. Операція тривала понад 5 місяців, ворог зазнав значних втрат.

Українські оборонці звільнили лісовий масив на північ від Липців на Харківщині

Бійці 13 бригади НГУ "Хартія" відновили позиції у Харківській області, звільнивши лісовий масив на північ від селища Липці.

Передає УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал 13-ї бригади Національної гвардії України "ХАРТІЯ".

Деталі

Захисники України звільнили лісовий масив площею більше 200 га на північ від Липців, у Харківській області. 

13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони України завершила масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців, Харківська область.  Загальна площа деокупованої території становить понад 2 мільйони квадратних метрів (більше 200 гектарів).

 - ідеться у повідомленні.

У звіті також зазначається, що наступальні дії тривали понад 5 місяців (операція розпочалася у листопаді 2024 року).

Обстріли Харківщини: окупанти пошкодили інфраструктуру, є поранений08.05.25, 09:57 • 2534 перегляди

Українським бійцям вдалося відтіснити російські військові сили далі від Харкова. Таким чином відновлено контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості, наголошує допис пресслужби 13-ї бригади Національної гвардії України.

Ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.   

- інформує «ХАРТІЯ».

Нагадаємо

Протягом доби, що передувала 7 травня, було зафіксовано 171 бойове зіткнення, найбільше на Покровському напрямку. Сили оборони уражали райони зосередження особового складу та техніки ворога.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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