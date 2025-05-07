Найгарячіше - на Покровському та Новопавлівському напрямках: карта від Генштабу

На фронті минулої доби був 171 бій, найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був активніший на Новопавлівському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 7 травня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 6 травня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 96 авіаударів, зокрема скинув 187 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 109 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3267 дронів-камікадзе.

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень в районах Курдюмівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Дачного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 атак агресора в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Звірове, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Малинівки, Нової Полтавки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко, Новопіль, Одрадне.

Противник двічі атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитись до позицій наших захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 11 атак противника. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, з них 14 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдав 12 авіаційних ударів, під час яких скинув 18 керованих авіабомб", - сказано у зведенні.

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