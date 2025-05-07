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У Києві внаслідок атаки дронів 2 загиблих, 5 поранених, серед них 4 дитини
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Шахед-136

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1270 окупантів, 14 танків та ракету

Київ • УНН

 • 2916 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 6 травня російські війська втратили 1270 солдатів, 14 танків та 1 крилату ракету. Загалом з початку війни ліквідовано понад 960 000 окупантів.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1270 окупантів, 14 танків та ракету

За добу 6 травня російські війська втратили на війні з Україною 1270 солдатів, 14 танків та крилату ракету. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 960770 (+1270) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10780 (+14)
      • бойових броньованих машин ‒ 22419 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 27502 (+71)
          • РСЗВ ‒ 1378 (0)
            • засоби ППО ‒ 1155 (0)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35266 (+124)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (+1)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47484 (+131)
                            • спеціальна техніка ‒ 3873 (+3)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними Міноборони України, за квітень армія рф втратила близько 35 010 осіб, що еквівалентно майже трьом мотострілецьким дивізіям, а також 1 560 артилерійських систем, що становить 86 артдивізіонів.

                              Генштаб: ворог зазнає величезних втрат на Покровському напрямку06.05.25, 23:00 • 4504 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Міністерство оборони України
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