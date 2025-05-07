Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1270 окупантів, 14 танків та ракету
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 6 травня російські війська втратили 1270 солдатів, 14 танків та 1 крилату ракету. Загалом з початку війни ліквідовано понад 960 000 окупантів.
За добу 6 травня російські війська втратили на війні з Україною 1270 солдатів, 14 танків та крилату ракету. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 960770 (+1270) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10780 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 22419 (+3)
- артилерійських систем ‒ 27502 (+71)
- РСЗВ ‒ 1378 (0)
- засоби ППО ‒ 1155 (0)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35266 (+124)
- крилаті ракети ‒ 3197 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47484 (+131)
- спеціальна техніка ‒ 3873 (+3)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За даними Міноборони України, за квітень армія рф втратила близько 35 010 осіб, що еквівалентно майже трьом мотострілецьким дивізіям, а також 1 560 артилерійських систем, що становить 86 артдивізіонів.
Генштаб: ворог зазнає величезних втрат на Покровському напрямку06.05.25, 23:00 • 4504 перегляди