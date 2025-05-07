Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1270 оккупантов, 14 танков и ракету
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 6 мая российские войска потеряли 1270 солдат, 14 танков и 1 крылатую ракету. Всего с начала войны ликвидировано более 960 000 оккупантов.
За сутки 6 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1270 солдат, 14 танков и крылатую ракету. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 960770 (+1270) человек ликвидировано
- танков ‒ 10780 (+14)
- боевых бронированных машин ‒ 22419 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 27502 (+71)
- РСЗО ‒ 1378 (0)
- средства ПВО ‒ 1155 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35266 (+124)
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+1)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47484 (+131)
- специальная техника ‒ 3873 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Минобороны Украины, за апрель армия рф потеряла около 35 010 человек, что эквивалентно почти трем мотострелковым дивизиям, а также 1 560 артиллерийских систем, что составляет 86 артдивизионов.
Генштаб: враг несет огромные потери на Покровском направлении06.05.25, 23:00 • 4246 просмотров