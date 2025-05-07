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В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка
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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1270 оккупантов, 14 танков и ракету

Киев • УНН

 • 2326 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 6 мая российские войска потеряли 1270 солдат, 14 танков и 1 крылатую ракету. Всего с начала войны ликвидировано более 960 000 оккупантов.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1270 оккупантов, 14 танков и ракету

За сутки 6 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1270 солдат, 14 танков и крылатую ракету. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 960770 (+1270) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10780 (+14)
      • боевых бронированных машин ‒ 22419 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 27502 (+71)
          • РСЗО ‒ 1378 (0)
            • средства ПВО ‒ 1155 (0)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35266 (+124)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (+1)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47484 (+131)
                            • специальная техника ‒ 3873 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным Минобороны Украины, за апрель армия рф потеряла около 35 010 человек, что эквивалентно почти трем мотострелковым дивизиям, а также 1 560 артиллерийских систем, что составляет 86 артдивизионов.

                              Генштаб: враг несет огромные потери на Покровском направлении06.05.25, 23:00 • 4246 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Министерство обороны Украины
                              Украина
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