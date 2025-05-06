Генштаб: враг несет огромные потери на Покровском направлении

За сутки 6 мая на фронте произошло 119 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

За сегодня противник нанес один ракетный и 74 авиационных удара, применил при этом одну ракету и 121 КАБ, привлек для поражения 1317 дронов-камикадзе, совершил более 4700 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник в течение дня три раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка, украинские подразделения отбили атаки оккупантов.

На Лиманском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Липовое, Надежда, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодезей. Наши воины остановили 15 атак захватчиков, еще четыре боя продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Курдюмовки и Часового Яра, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах Дачного, Дружбы и Торецка, одно боестолкновение продолжается.

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С начала суток враг 46 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Калиновое, Проминь, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Троицкое, Новосергеевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка, и в направлениях Малиновки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки, сейчас продолжается пять боестолкновений. Вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Старая Николаевка, Мирноград, Белицкое, Покровск, Александро-Калиново, Заря и Новопавловка.

По имеющейся предварительной информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 161 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожено семь автомобилей, семь мотоциклов, 10 БПЛА, три терминала спутниковой связи, один миномет, кроме того, повреждено орудие и терминал спутниковой связи противника - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины уже отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Равнополь, Новоселка, Вольное Поле и в направлениях населенных пунктов Шевченко, Новополь, Отрадное, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиаударам подверглись Новополь, Темировка, Ольговское, Вербовое, Зеленое Поле и Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отбили две вражеские атаки. Авиационным ударам подверглись Гуляйполе и Малиновка.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника вблизи Степового, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки. Противник нанес авиаудары по Малой Токмачке и Каменскому.

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На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали в направлении позиций наших защитников. Враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Ольговка.

На Курском направлении в целом, за сегодня российские оккупанты предприняли 10 попыток продвинуться вперед. Враг нанес девять авиационных ударов и сбросил 15 КАБ, совершил 268 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня.

Напомним

Предложенное российским диктатором владимиром путиным трехдневное перемирие является абсурдом. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог. По его словам, президент США Дональд Трамп настаивает на постоянном всеобъемлющем прекращении огня минимум на 30 дней, после чего "мы можем продолжить его".

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