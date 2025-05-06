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россияне утром ударили по Днепропетровщине: тяжело ранен мужчина

Киев • УНН

 • 320 просмотра

В результате утреннего удара по Илларионовской громаде Синельниковского района Днепропетровской области тяжело ранен мужчина. Враг попал по предприятию.

россияне утром ударили по Днепропетровщине: тяжело ранен мужчина

В Днепропетровской области в результате утреннего удара российских войск тяжело ранен мужчина. Враг попал по предприятию. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Из-за утреннего удара по Илларионовской громаде Синельниковского района пострадал мужчина. Его госпитализировали. Состояние - тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь

- написал Лысак.

Со слов главы ОВА, в Илларионовской громаде враг утром попал по предприятию.

Ночью, по данным Лысака, агрессор обстрелял из артиллерии Мировскую громаду Никопольского района. Утром ударил по Марганецкой громаде беспилотником. Обошлось без погибших и пострадавших.

Этой ночью атаковала российская армия и Новопавловскую громаду Синельниковского района. Применила КАБы. Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали.

Существенно обострилась ситуация на Новопавловском направлении: враг рвется на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей - Волошин29.04.25, 17:21 • 9061 просмотр

Юлия Шрамко

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