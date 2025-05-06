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росіяни вранці вдарили по Дніпропетровщині: тяжко поранено чоловіка

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Внаслідок ранкового удару по Іларіонівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області важко поранено чоловіка. Ворог поцілив по підприємству.

росіяни вранці вдарили по Дніпропетровщині: тяжко поранено чоловіка

У Дніпропетровській області внаслідок ранкового удару російських військ тяжко поранено чоловіка. Ворог поцілив по підприємству. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Через ранковий удар по Іларіонівській громаді Синельниківського району постраждав чоловік. Його госпіталізували. Стан - тяжкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу

- написав Лисак.

Зі слів голови ОВА, в Іларіонівській громаді ворог вранці поцілив по підприємству.

Уночі, за даними Лисака, агресор обстріляв з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Вранці вдарив по Марганецькій громаді безпілотником. Минулося без загиблих і постраждалих.

Цієї ночі атакувала російська армія і Новопавлівську громаду Синельниківського району. Застосувала КАБи. Понівечена інфраструктура. Люди неушкоджені.

Суттєво загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку: ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей - Волошин29.04.25, 17:21 • 9067 переглядiв

Юлія Шрамко

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