росіяни вранці вдарили по Дніпропетровщині: тяжко поранено чоловіка
Київ • УНН
Внаслідок ранкового удару по Іларіонівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області важко поранено чоловіка. Ворог поцілив по підприємству.
У Дніпропетровській області внаслідок ранкового удару російських військ тяжко поранено чоловіка. Ворог поцілив по підприємству. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Через ранковий удар по Іларіонівській громаді Синельниківського району постраждав чоловік. Його госпіталізували. Стан - тяжкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу
Зі слів голови ОВА, в Іларіонівській громаді ворог вранці поцілив по підприємству.
Уночі, за даними Лисака, агресор обстріляв з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Вранці вдарив по Марганецькій громаді безпілотником. Минулося без загиблих і постраждалих.
Цієї ночі атакувала російська армія і Новопавлівську громаду Синельниківського району. Застосувала КАБи. Понівечена інфраструктура. Люди неушкоджені.
Суттєво загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку: ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей - Волошин29.04.25, 17:21 • 9067 переглядiв