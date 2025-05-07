Самое горячее - на Покровском и Новопавловском направлениях: карта от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки был 171 бой, больше всего - на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 7 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 6 мая, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 96 авиаударов, в частности сбросил 187 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более 6400 обстрелов, из них 109 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3267 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, четыре пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, пункт управления и два склада боеприпасов врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано три атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Надежда, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполевка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодезей.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло пять боестолкновений в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Дачного, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Проминь, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Зверово, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Новосергеевка, Котляровка, Срибное, Андреевка и в сторону Малиновки, Новой Полтавки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ровнополь, Новоселка, Вольное Поле, Шевченко, Новополь, Одрадное.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Степового, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки, захватчики совершили четыре бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 11 атак противника. Враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, из них 14 — из реактивных систем залпового огня. Также нанес 12 авиационных ударов, во время которых сбросил 18 управляемых авиабомб", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1270 оккупантов, 14 танков и ракету