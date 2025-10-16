Украинские защитники освободили 182,8 кв. км Покровского района и уничтожили более 13 тысяч оккупантов - Генштаб

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
09:20 • 11813 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 24615 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 39406 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 12339 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 33257 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 27150 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 24143 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34347 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54393 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52705 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
56%
755мм
Популярные новости
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы16 октября, 02:44 • 35028 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину16 октября, 03:03 • 33722 просмотра
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК16 октября, 06:15 • 34244 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 33817 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго07:17 • 21281 просмотра
публикации
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
07:53 • 39360 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto07:27 • 16024 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 34034 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 58386 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 72659 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ираклий Кобахидзе
Блогеры
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Сумская область
Черниговская область
Соединённые Штаты
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 27624 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 76750 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 54853 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 57158 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 62371 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Золото
Шахед-136

Украинские защитники освободили 182,8 кв. км Покровского района и уничтожили более 13 тысяч оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Силы обороны Украины освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области и зачистили 230,1 кв. км от ДРГ. В ходе операции с 21 августа 2025 года обезврежено 13 945 российских оккупантов и 1289 единиц вражеской техники.

Украинские защитники освободили 182,8 кв. км Покровского района и уничтожили более 13 тысяч оккупантов - Генштаб

Украинские защитники освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области. Еще 230,1 кв. км зачищено от ДРГ противника. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

Детали

На территории Покровского района Донецкой области Силы обороны Украины проводят как стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, в частности на территории города Покровск и в его окрестностях, так и мероприятия активной обороны.

Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - Сырский14.10.25, 14:14 • 11174 просмотра

Как сообщили в Генштабе, в целом в ходе операции, которая продолжается с 21 августа 2025 года, Силы обороны обезвредили по меньшей мере 13 945 российских оккупантов (в том числе 8402 - безвозвратные, 5419 - раненые, 124 - пленные).

Украинские защитники освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области. Еще 230,1 кв. км зачищено от ДРГ противника. Также враг потерял 1289 единиц вооружения и военной техники, среди них 32 танка, 101 ББМ, 154 артсистемы, 5 РСЗО, 435 единиц автотранспорта, 562 - мототехники, а также более 4 тысяч БпЛА 

- говорится в сообщении.

Генштаб обновил карту: 184 боя, до трети - на Покровском направлении16.10.25, 08:31 • 3648 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины