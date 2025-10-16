Украинские защитники освободили 182,8 кв. км Покровского района и уничтожили более 13 тысяч оккупантов - Генштаб

Украинские защитники освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области. Еще 230,1 кв. км зачищено от ДРГ противника. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

На территории Покровского района Донецкой области Силы обороны Украины проводят как стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, в частности на территории города Покровск и в его окрестностях, так и мероприятия активной обороны.

Как сообщили в Генштабе, в целом в ходе операции, которая продолжается с 21 августа 2025 года, Силы обороны обезвредили по меньшей мере 13 945 российских оккупантов (в том числе 8402 - безвозвратные, 5419 - раненые, 124 - пленные).

Украинские защитники освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области. Еще 230,1 кв. км зачищено от ДРГ противника. Также враг потерял 1289 единиц вооружения и военной техники, среди них 32 танка, 101 ББМ, 154 артсистемы, 5 РСЗО, 435 единиц автотранспорта, 562 - мототехники, а также более 4 тысяч БпЛА