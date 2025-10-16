$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 12156 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 25389 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 40374 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
06:35 • 12822 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 33658 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 27331 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 24272 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34423 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54464 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52727 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Українські захисники звільнили 182,8 кв. км Покровського району та знищили понад 13 тисяч окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

Сили оборони України звільнили 182,8 кв. км території Покровського району Донецької області та зачистили 230,1 кв. км від ДРГ. В ході операції з 21 серпня 2025 року знешкоджено 13 945 російських окупантів та 1289 одиниць ворожої техніки.

Українські захисники звільнили 182,8 кв. км Покровського району та знищили понад 13 тисяч окупантів - Генштаб

Українські захисники звільнили 182,8 кв. км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв. км зачищено від ДРГ противника. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

Деталі

На території Покровського району Донецької області Сили оборони України проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони.

Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - Сирський14.10.25, 14:14 • 11175 переглядiв

Як повідомили у Генштабі, загалом в ході операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів (зокрема 8402 - безповороті, 5419 - поранені, 124 - полонені).

Українські захисники звільнили 182,8 кв. км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв км зачищено від ДРГ противника. Також ворог втратив 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 - мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА 

- йдеться у повідомленні.

Генштаб оновив карту: 184 бої, до третини - на Покровському напрямку16.10.25, 08:31 • 3666 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України