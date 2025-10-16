Українські захисники звільнили 182,8 кв. км Покровського району та знищили понад 13 тисяч окупантів - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України звільнили 182,8 кв. км території Покровського району Донецької області та зачистили 230,1 кв. км від ДРГ. В ході операції з 21 серпня 2025 року знешкоджено 13 945 російських окупантів та 1289 одиниць ворожої техніки.
Українські захисники звільнили 182,8 кв. км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв. км зачищено від ДРГ противника. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.
Деталі
На території Покровського району Донецької області Сили оборони України проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони.
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - Сирський14.10.25, 14:14 • 11175 переглядiв
Як повідомили у Генштабі, загалом в ході операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів (зокрема 8402 - безповороті, 5419 - поранені, 124 - полонені).
Українські захисники звільнили 182,8 кв. км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв км зачищено від ДРГ противника. Також ворог втратив 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 - мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА
Генштаб оновив карту: 184 бої, до третини - на Покровському напрямку16.10.25, 08:31 • 3666 переглядiв