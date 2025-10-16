Українські захисники звільнили 182,8 кв. км Покровського району та знищили понад 13 тисяч окупантів - Генштаб

Українські захисники звільнили 182,8 кв. км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв. км зачищено від ДРГ противника. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

На території Покровського району Донецької області Сили оборони України проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони.

Як повідомили у Генштабі, загалом в ході операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів (зокрема 8402 - безповороті, 5419 - поранені, 124 - полонені).

Також ворог втратив 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 - мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА