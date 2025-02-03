Украинские воины и ветераны не являются угрозой: в МИД отреагировали на заявления Дуды

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявлял, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу с Украиной в Польшу. В МИД подчеркнули, что украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы, а также то, что они являются залогом свободного и стабильного европейского будущего. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

Мы искренне благодарны Польше за масштабную помощь, оказанную Украине, а также лично президенту Польши Анджею Дуде - за последовательное продвижение интересов Украины и призывы к партнерам увеличить поддержку нашего государства. В то же время мы не согласны с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия, как якобы потенциальной угрозы для европейской безопасности - заявили в МИДе.

В министерстве напоминают, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось.

Украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Они являются залогом свободного и стабильного европейского будущего. Мы убеждены, что смелые украинские мужчины и женщины, которые стали на защиту своей страны и всего мира от российских захватчиков, заслуживают наивысшего уважения - добавили в МИД.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times заявлял, что обеспокоен тем, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу с Украиной в Польшу, задев также Западную Европу и США. Он сравнил ситуацию с россией начала 1990-х годов, когда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана резко возросли бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.

"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей с фронта возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, многие из них будут иметь психические проблемы. Вспомните времена, когда распался СССР, и насколько сильно вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США", - заявлял Дуда.