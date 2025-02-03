Украинские воины и ветераны не являются угрозой: в МИД отреагировали на заявления Дуды

ukenru
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
15:14 • 82853 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
14:18 • 67099 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
13:10 • 77413 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
12:50 • 106923 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 94473 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 129637 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
3 февраля, 07:40 • 106866 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 110710 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 136469 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 138119 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 118773 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

3 февраля, 09:37 • 108582 просмотра
В москве загорелся павильон вднх с музеем славянской письменности

В москве загорелся павильон вднх с музеем славянской письменности

3 февраля, 11:54 • 32403 просмотра
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

12:45 • 100803 просмотра
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

15:35 • 38699 просмотра
публикации
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

15:14 • 82853 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

12:50 • 106923 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 118773 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 129637 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 188962 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

15:35 • 38699 просмотра
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

12:45 • 100803 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

3 февраля, 09:37 • 108582 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 129637 просмотра
Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

2 февраля, 22:50 • 116294 просмотра
Актуальное
Украинские воины и ветераны не являются угрозой: в МИД отреагировали на заявления Дуды

Украинские воины и ветераны не являются угрозой: в МИД отреагировали на заявления Дуды

Киев  •  УНН

 • 1800 просмотра

Read in English

МИД Украины не согласилось с заявлением президента Польши о возможной угрозе от украинских военных после войны. Ведомство отметило, что ветераны являются фактором безопасности для всей Европы.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявлял, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу с Украиной в Польшу. В МИД подчеркнули, что украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы, а также то, что они являются залогом свободного и стабильного европейского будущего. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

Мы искренне благодарны Польше за масштабную помощь, оказанную Украине, а также лично президенту Польши Анджею Дуде - за последовательное продвижение интересов Украины и призывы к партнерам увеличить поддержку нашего государства. В то же время мы не согласны с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия, как якобы потенциальной угрозы для европейской безопасности 

- заявили в МИДе.

В министерстве напоминают, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось.

Украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Они являются залогом свободного и стабильного европейского будущего. Мы убеждены, что смелые украинские мужчины и женщины, которые стали на защиту своей страны и всего мира от российских захватчиков, заслуживают наивысшего уважения 

- добавили в МИД.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times заявлял, что обеспокоен тем, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу с Украиной в Польшу, задев также Западную Европу и США. Он сравнил ситуацию с россией начала 1990-х годов, когда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана резко возросли бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.

"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей с фронта возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, многие из них будут иметь психические проблемы. Вспомните времена, когда распался СССР, и насколько сильно вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США", - заявлял Дуда.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
andzhei-dudaАнджей Дуда
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
afganistanАфганистан
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы