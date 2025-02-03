Украинские воины и ветераны не являются угрозой: в МИД отреагировали на заявления Дуды
Киев • УНН
МИД Украины не согласилось с заявлением президента Польши о возможной угрозе от украинских военных после войны. Ведомство отметило, что ветераны являются фактором безопасности для всей Европы.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявлял, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу с Украиной в Польшу. В МИД подчеркнули, что украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы, а также то, что они являются залогом свободного и стабильного европейского будущего. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.
Мы искренне благодарны Польше за масштабную помощь, оказанную Украине, а также лично президенту Польши Анджею Дуде - за последовательное продвижение интересов Украины и призывы к партнерам увеличить поддержку нашего государства. В то же время мы не согласны с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия, как якобы потенциальной угрозы для европейской безопасности
В министерстве напоминают, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось.
Украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Они являются залогом свободного и стабильного европейского будущего. Мы убеждены, что смелые украинские мужчины и женщины, которые стали на защиту своей страны и всего мира от российских захватчиков, заслуживают наивысшего уважения
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Президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times заявлял, что обеспокоен тем, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу с Украиной в Польшу, задев также Западную Европу и США. Он сравнил ситуацию с россией начала 1990-х годов, когда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана резко возросли бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.
"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей с фронта возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, многие из них будут иметь психические проблемы. Вспомните времена, когда распался СССР, и насколько сильно вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США", - заявлял Дуда.