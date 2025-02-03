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Українські воїни та ветерани є не загрозою: у МЗС відреагували на заяви Дуди

Українські воїни та ветерани є не загрозою: у МЗС відреагували на заяви Дуди

Київ • УНН

 • 37553 перегляди

МЗС України не погодилось із заявою президента Польщі про можливу загрозу від українських військових після війни. Відомство наголосило, що ветерани є фактором безпеки для всієї Європи.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву президента Польщі Анджея Дуди, який заявляв, що після припинення бойових дій злочинність перекинеться через кордон з Україною до Польщі. У МЗС наголосили, що українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи, а також те, що вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

Ми щиро вдячні Польщі за масштабну допомогу, надану Україні, а також особисто президенту Польщі Анджею Дуді - за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави. Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки 

- заявили в МЗС.

У міністерстві нагадують, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.

Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу 

- додали в МЗС.

Доповнення

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Financial Times заявляв, що занепокоєний тим, що після припинення бойових дій злочинність перекинеться через кордон з Україною до Польщі, зачепивши також Західну Європу і США. Він порівняв ситуацію з росією початку 1990-х років, коли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану різко зросли бандитизм і насильство із застосуванням вогнепальної зброї.

"Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей з фронту повертаються додому. Ті люди, які воюють з росією, багато з них матимуть психічні проблеми. Згадайте часи, коли розпався СРСР, і наскільки сильно зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", - заявляв Дуда.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
andzhei-dudaАнджей Дуда
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
afhanistanАфганістан
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

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