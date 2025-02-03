Українські воїни та ветерани є не загрозою: у МЗС відреагували на заяви Дуди
Київ • УНН
МЗС України не погодилось із заявою президента Польщі про можливу загрозу від українських військових після війни. Відомство наголосило, що ветерани є фактором безпеки для всієї Європи.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву президента Польщі Анджея Дуди, який заявляв, що після припинення бойових дій злочинність перекинеться через кордон з Україною до Польщі. У МЗС наголосили, що українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи, а також те, що вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.
Ми щиро вдячні Польщі за масштабну допомогу, надану Україні, а також особисто президенту Польщі Анджею Дуді - за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави. Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки
У міністерстві нагадують, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.
Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу
Доповнення
Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Financial Times заявляв, що занепокоєний тим, що після припинення бойових дій злочинність перекинеться через кордон з Україною до Польщі, зачепивши також Західну Європу і США. Він порівняв ситуацію з росією початку 1990-х років, коли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану різко зросли бандитизм і насильство із застосуванням вогнепальної зброї.
"Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей з фронту повертаються додому. Ті люди, які воюють з росією, багато з них матимуть психічні проблеми. Згадайте часи, коли розпався СРСР, і наскільки сильно зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", - заявляв Дуда.