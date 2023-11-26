Украинские военные уничтожили 6 вражеских беспилотников в Северном оперативном районе
Киев • УНН
Украинские военные уничтожили шесть вражеских беспилотников-камикадзе "шахед" в Северной оперативной зоне, в том числе один над Киевской областью, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
В Северной операционной зоне, в которую входит и Киевская область, этой ночью было уничтожено шесть вражеских дронов-камикадзе. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.
"Сегодня ночью враг вновь пытался прорвать прочную воздушную оборону Северной операционной зоны, запустив в сторону военных и гражданских объектов 6 дронов-камикадзе типа ''Shahed''.
Несмотря на очередную попытку противника все воздушные цели были уничтожены Силами обороны Украины. Три из них уничтожены мобильными огневыми группами противовоздушной обороны Северной группировки войск.
В частности в небе над Киевщиной уничтожен один ударный беспилотный летательный аппарат. Еще два дрона-камикадзе уничтожены на Сумском направлении, один из которых в небе над Полтавщиной", - сообщил Наев.
Более сотни авиационных ударов врага за сутки: ситуация на фронте 26.11.2023, 07:35 • 0 просмотров
Украинские военные уничтожили 6 вражеских беспилотников в Северном оперативном районе
Украинские военные уничтожили шесть вражеских беспилотников-камикадзе "шахед" в Северной оперативной зоне, в том числе один над Киевской областью, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
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