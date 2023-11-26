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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные уничтожили 6 вражеских беспилотников в Северном оперативном районе

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 05:46  •  10838 просмотра

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Украинские военные уничтожили шесть вражеских беспилотников-камикадзе "шахед" в Северной оперативной зоне, в том числе один над Киевской областью, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В Северной операционной зоне, в которую входит и Киевская область, этой ночью было уничтожено шесть вражеских дронов-камикадзе. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.

"Сегодня ночью враг вновь пытался прорвать прочную воздушную оборону Северной операционной зоны, запустив в сторону военных и гражданских объектов 6 дронов-камикадзе типа ''Shahed''. 

Несмотря на очередную попытку противника все воздушные цели были уничтожены Силами обороны Украины. Три из них уничтожены мобильными огневыми группами противовоздушной обороны Северной группировки войск.

В частности в небе над Киевщиной уничтожен один ударный беспилотный летательный аппарат. Еще два дрона-камикадзе уничтожены на Сумском направлении, один из которых в небе над Полтавщиной", - сообщил Наев.

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Лилия Подоляк

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