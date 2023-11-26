Более сотни авиационных ударов врага за сутки: ситуация на фронте
Киев • УНН
Генеральный штаб Украины сообщает о 58 боевых столкновениях, 4 ракетных, 109 авиационных ударов и 59 обстрелов из РСЗО со стороны противника за сутки, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки и продолжают наступательные операции. Все 87 вражеских беспилотников были уничтожены.
За прошедшие сутки суток произошло 58 боевых столкновений. В целом враг нанес 4 ракетных и 109 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.
Также, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли воздушный удар по Украине, применив 87 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены. Кроме того, в эти сутки суток оккупанты снова атаковали наше государство ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях пока уточняется.
На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак противника вблизи Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалиново Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 23 атаки.
На Марьинском направлении противник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 9 атак.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботино Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и склад боеприпасов противника", - говорится в сводке Генштаба.
Более сотни авиационных ударов врага за сутки: ситуация на фронте
Генеральный штаб Украины сообщает о 58 боевых столкновениях, 4 ракетных, 109 авиационных ударов и 59 обстрелов из РСЗО со стороны противника за сутки, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки и продолжают наступательные операции. Все 87 вражеских беспилотников были уничтожены.
Угрозы отключений потребителей нет: две высоковольтные линии, которые были повреждены во время российской атаки, уже возобновили свою работу - Укрэнерго
Две основные линии электропередач, поврежденные во время российского удара беспилотниками, были восстановлены без введения графиков отключений потребителей.
Уклониста и трех переправщиков задержали на Закарпатье
В Закарпатской области были задержаны трое мужчин за попытку незаконной переправки гражданина Украины через границу в Румынию.
26 ноября: Международный день Библии, Всемирный день оливкового дерева
26 ноября отмечается Международный день Библии - внеконфессиональный праздник, подчеркивающий важность Библии. Это также Всемирный день оливкового дерева, который признает оливковое дерево символом мира и устойчивого развития, и Всемирный день борьбы с ожирением, который повышает осведомленность о рисках для здоровья, связанных с ожирением.
Глава ВР и президент Латвии обсудили восстановление Украины
Глава Верховной Рады и Президент Латвии обсудили потребности Украины в восстановлении и обороне, при этом Латвия пообещала выделить 5 млн евро на инфраструктуру и предоставить значительную военную помощь.
Товары двойного назначения, которые должны были попасть в ВСУ, исчезли в неизвестном направлении - Минсоцполитики
Заместитель министра социальной политики Украины Назар Танасишин сообщил, что местонахождение многих товаров двойного назначения неизвестно после ввоза в Украину. Кроме того, таможня выявила более трех тысяч случаев недоставки гуманитарной помощи.
В Германии наблюдается значительное снижение уровня нелегальной иммиграции
Нелегальная иммиграция в Германию значительно сократилась после усиления пограничного контроля, в результате чего количество нелегальных въездов в страну уменьшилось с 700 до 300 в день, причем на польской границе этот показатель снизился на 56%.
Евросоюз предоставит 50 миллионов евро на восстановление портовой инфраструктуры Украины
ЕС выделит 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры Украины. Это будет способствовать экспорту украинского продовольствия, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Геноцид украинского народа: МВД обнародовало уникальные уголовные дела по каннибализму в 1932-1933 годах
Министерство внутренних дел Украины обнародовало документы о каннибализме во время Голодомора 1932-1933 годов; архив содержит 1022 уголовных дела, которые часто были заполитизированными и представляли жертв как преступников.
Израиль угрожает возобновить наземные операции в Газе, если не будут освобождены заложники
Израильские официальные лица предупреждают о возобновлении наземных операций в Газе, если израильские заложники не будут освобождены до полуночи, на фоне взаимных обвинений в нарушении соглашения об обмене.