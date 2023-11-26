Более сотни авиационных ударов врага за сутки: ситуация на фронте

За прошедшие сутки суток произошло 58 боевых столкновений. В целом враг нанес 4 ракетных и 109 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.

Также, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли воздушный удар по Украине, применив 87 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены. Кроме того, в эти сутки суток оккупанты снова атаковали наше государство ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях пока уточняется.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак противника вблизи Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалиново Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 23 атаки.

На Марьинском направлении противник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 9 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и склад боеприпасов противника", - говорится в сводке Генштаба.