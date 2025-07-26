Украинские военные ликвидировали вражеского командира на Харьковщине: что известно

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
17:25 • 872 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 9018 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 29379 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 162845 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 72783 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 68797 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 109368 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
25 июля, 11:31 • 42339 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 55554 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Эксклюзив
25 июля, 09:34 • 51284 просмотра
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1.6м/с
59%
748мм
Популярные новости
Дроны СБУ поразили один из крупнейших российских производителей радиоэлектроники "Сигнал" - источники26 июля, 08:22 • 5142 просмотра
В Полтаве люди перекрыли дорогу авто ТЦК, некоторые мобилизованные сбежали26 июля, 10:39 • 12692 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 10302 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con12:13 • 7842 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC13:43 • 5188 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 162846 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 109369 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 157917 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 131586 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 151255 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Япония
Реклама
УНН Lite
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC13:43 • 5264 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con12:13 • 7920 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 10333 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 14550 просмотра
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 257958 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Вашингтон Пост
Сухой Су-27
Financial Times
Facebook

Украинские военные ликвидировали вражеского командира на Харьковщине: что известно

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Силы обороны Украины уничтожили командира 83 мотострелкового полка полковника Лебедева. Он руководил штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении на Харьковщине.

Украинские военные ликвидировали вражеского командира на Харьковщине: что известно

Украинские военные уничтожили вражеского командира - полковника Лебедева, который руководил штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает группировка войск оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", передает УНН.

По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении

- говорится в сообщении.

Сырский: россия платит около тысячи потерь ежедневно за попытку "летнего наступления"26.07.25, 09:29 • 2786 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Харьковская область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9