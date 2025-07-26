Украинские военные ликвидировали вражеского командира на Харьковщине: что известно

Украинские военные уничтожили вражеского командира - полковника Лебедева, который руководил штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает группировка войск оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", передает УНН.

По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении - говорится в сообщении.

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