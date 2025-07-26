Українські військові ліквідували ворожого командира на Харківщині: що відомо
Київ • УНН
Сили оборони України знищили командира 83 мотострілецького полку полковника лебедєва. Він керував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині.
Українські військові знищили ворожого командира - полковника лебедєва, який керував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині. Про це повідомляє угруповання військ оперативно-стратегічних угрупувань військ "Хортиця", передає УНН.
За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку
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