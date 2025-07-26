Українські військові ліквідували ворожого командира на Харківщині: що відомо

Українські військові знищили ворожого командира - полковника лебедєва, який керував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині. Про це повідомляє угруповання військ оперативно-стратегічних угрупувань військ "Хортиця", передає УНН.

За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку - йдеться у повідомленні.

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