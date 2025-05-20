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Украинские скалолазы завоевали две серебряные медали на чемпионате Европы среди молодежи - НОК

Киев • УНН

 • 388 просмотра

На чемпионате Европы по скалолазанию среди молодежи украинки Рафаэль Казбекова и Анастасия Кобец завоевали серебряные медали в своих возрастных категориях. Сборная Украины заняла пятое место.

Украинские скалолазы завоевали две серебряные медали на чемпионате Европы среди молодежи - НОК

Скелелазки из Украины завоевали два "серебра" на чемпионате Европы по скалолазанию среди молодежи. Всего в соревнованиях принимали участие 390 спортсменов из 35 стран, среди них 12 украинцев, сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, пишет УНН.

В итальянском Курно завершился чемпионат Европы по скалолазанию среди молодежи, где 390 спортсменов из 35 стран соревновались в боулдеринге в трех возрастных категориях: U17, U19 и U21. Украина была представлена 12 спортсменами, двое из которых завоевали награды континентального первенства

- сообщили в НОК.

Отмечается, что в возрастной категории до 17 лет среди 72 спортсменок серебряную медаль завоевала Рафаэль Казбекова. Для украинской спортсменки это уже второе "серебро" подряд в новом соревновательном сезоне. В апреле она поднималась на подиум молодежного Кубка Европы в португальском Суре.

Кроме того, в возрастной категории до 21 года действующая чемпионка мира среди молодежи в двоеборье Анастасия Кобец стала второй. Она уступила представительнице Франции всего на 0,2 балла.

С двумя серебряными наградами в активе сборная Украины стала пятой в общекомандном зачете. Поздравляем спортсменок и их тренеров

- рассказали в НОК.

Дополнение

В воскресенье, 18 мая, в Подебрадах (Чехия) состоялся командный чемпионат Европы по спортивной ходьбе. Украинские спортсмены завершили соревнования с тремя наградами в активе. Украинка Людмила Оляновская выиграла золото на дистанции 20 км.

Украинка Вероника Матюнина завоевала "серебро" в личном разряде и "бронзу" в паре с испанцем на чемпионате Европы U-21 по настольному теннису.

Павел Зинченко

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