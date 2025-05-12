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Українка Матюніна здобула дві медалі на ЧЄ U-21 з настільного тенісу

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Вероніка Матюніна стала срібною призеркою в особистому розряді та здобула бронзу в парі з іспанцем на чемпіонаті Європи U-21 з настільного тенісу. Змагання проходили у Братиславі.

Українка Матюніна здобула дві медалі на ЧЄ U-21 з настільного тенісу

Українка Вероніка Матюніна виборола "срібло" в особистому розряді та "бронзу" в парі з іспанцем на чемпіонаті Європи U-21 з настільного тенісу, повідомили у НОК України у понеділок, пише УНН.

Вероніка Матюніна - дворазова призерка чемпіонату Європи з настільного тенісу серед спортсменів до 21 року

- повідомили у НОК України.

Деталі

З 7 по 11 травня в Братиславі (Словаччина) відбувалася континентальна першість з настільного тенісу U-21. У змаганнях взяли участь 182 тенісисти з 34 країн Європи, серед них - 4 представники України

18-річна українка Вероніка Матюніна виборола дві нагороди.

"Срібло" спортсменка здобула в особистому розряді. У драматичному півфіналі проти румунки Елени Захарії українка здобула перемогу - 4:3. У фіналі Вероніка зустрілась з представницею Уельсу Анною Герсі. У вирішальному поєдинку українка поступилася з рахунком 1:4 та стала срібною призеркою змагань.

"Бронза" дісталася українці в змішаному парному розряді. Вона змагалася у парі з іспанцем Даніелем Берзосою. Дует дійшов до пів фіналу, де поступився суперникам з Румунії (0:3), і, зрештою, піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани.

Доповнення

Вероніка Матюніна другий рік поспіль на подіумі континентальної першості серед молоді до 21-го року в одиночному розряді: у 2024 році вона стала чемпіонкою Європи.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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