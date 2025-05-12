Украинка Матюнина завоевала две медали на ЧЕ U-21 по настольному теннису

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей
14:27 • 1432 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
13:28 • 6050 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Эксклюзив
13:00 • 13354 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12:34 • 16400 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Эксклюзив
11:05 • 21208 просмотра

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

08:59 • 29559 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Эксклюзив
08:49 • 31137 просмотра

Эксперт Козаченко об аграрной науке: лидерство в селекции сохраняется, но есть риски

12 мая, 08:13 • 62273 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

Эксклюзив
12 мая, 06:50 • 33659 просмотра

Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе

Эксклюзив
12 мая, 06:38 • 36505 просмотра

71-я годовщина членства Украины в ЮНЕСКО: сколько украинских объектов под усиленной защитой организации

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.9м/с
33%
747мм
Популярные новости

Над Украиной за ночь сбили 55 из 108 вражеских дронов

12 мая, 05:48 • 49667 просмотра

Британия представит новые санкции против рф на встрече европейских министров

12 мая, 06:36 • 25523 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 47937 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 76465 просмотра

Британия планирует присоединиться к силам ЕС по новому пакту о безопасности - The Times

12 мая, 07:26 • 32308 просмотра
публикации

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

14:27 • 1432 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

12 мая, 08:13 • 62273 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 76655 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

12 мая, 05:40 • 72434 просмотра

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 94782 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дэвид Лэмми

Кайя Каллас

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 48086 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 35434 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 42336 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 122900 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 70305 просмотра
Актуальное

Боинг 747

Криптовалюта

Евро

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Украинка Матюнина завоевала две медали на ЧЕ U-21 по настольному теннису

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Вероника Матюнина стала серебряным призером в личном разряде и завоевала бронзу в паре с испанцем на чемпионате Европы U-21 по настольному теннису. Соревнования проходили в Братиславе.

Украинка Матюнина завоевала две медали на ЧЕ U-21 по настольному теннису

Украинка Вероника Матюнина завоевала "серебро" в личном разряде и "бронзу" в паре с испанцем на чемпионате Европы U-21 по настольному теннису, сообщили в НОК Украины в понедельник, пишет УНН.

Вероника Матюнина - двукратная призерка чемпионата Европы по настольному теннису среди спортсменов до 21 года

- сообщили в НОК Украины.

Детали

С 7 по 11 мая в Братиславе (Словакия) проходило континентальное первенство по настольному теннису U-21. В соревнованиях приняли участие 182 теннисиста из 34 стран Европы, среди них - 4 представителя Украины

18-летняя украинка Вероника Матюнина завоевала две награды.

"Серебро" спортсменка получила в личном разряде. В драматическом полуфинале против румынки Елены Захарии украинка одержала победу - 4:3. В финале Вероника встретилась с представительницей Уэльса Анной Герси. В решающем поединке украинка уступила со счетом 1:4 и стала серебряной призеркой соревнований.

"Бронза" досталась украинке в смешанном парном разряде. Она соревновалась в паре с испанцем Даниэлем Берзосой. Дуэт дошел до полуфинала, где уступил соперникам из Румынии (0:3), и, в конце концов, поднялся на третью ступеньку пьедестала почета.

Дополнение

Вероника Матюнина второй год подряд на подиуме континентального первенства среди молодежи до 21-го года в одиночном разряде: в 2024 году она стала чемпионкой Европы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
Уэльс
Братислава
Испания
Румыния
Словакия
Украина
Brent
$65.71
Bitcoin
$104,306.10
S&P 500
$5,805.50
Tesla
$315.03
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,244.46
Ethereum
$2,559.07