Украинка Матюнина завоевала две медали на ЧЕ U-21 по настольному теннису

Украинка Вероника Матюнина завоевала "серебро" в личном разряде и "бронзу" в паре с испанцем на чемпионате Европы U-21 по настольному теннису, сообщили в НОК Украины в понедельник, пишет УНН.

Вероника Матюнина - двукратная призерка чемпионата Европы по настольному теннису среди спортсменов до 21 года - сообщили в НОК Украины.

Детали

С 7 по 11 мая в Братиславе (Словакия) проходило континентальное первенство по настольному теннису U-21. В соревнованиях приняли участие 182 теннисиста из 34 стран Европы, среди них - 4 представителя Украины

18-летняя украинка Вероника Матюнина завоевала две награды.

"Серебро" спортсменка получила в личном разряде. В драматическом полуфинале против румынки Елены Захарии украинка одержала победу - 4:3. В финале Вероника встретилась с представительницей Уэльса Анной Герси. В решающем поединке украинка уступила со счетом 1:4 и стала серебряной призеркой соревнований.

"Бронза" досталась украинке в смешанном парном разряде. Она соревновалась в паре с испанцем Даниэлем Берзосой. Дуэт дошел до полуфинала, где уступил соперникам из Румынии (0:3), и, в конце концов, поднялся на третью ступеньку пьедестала почета.

Дополнение

Вероника Матюнина второй год подряд на подиуме континентального первенства среди молодежи до 21-го года в одиночном разряде: в 2024 году она стала чемпионкой Европы.