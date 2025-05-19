Українка Оляновська стала чемпіонкою Європи зі спортивної ходьби
Київ • УНН
На командному чемпіонаті Європи у Чехії Людмила Оляновська виграла золото на дистанції 20 км. Також, українські юніори здобули бронзу в командному заліку на 10 км.
У неділю, 18 травня, у Подебрадах (Чехія) відбувся командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби. Українські спортсмени завершили змагання з трьома нагородами в активі. Українка Людмила Оляновська виграла золото на дистанції 20 км, повідомили у НОК України, пише УНН.
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"Людмила Оляновська стала чемпіонкою Європи зі спортивної ходьби на дистанції 20 км. Українка фінішувала з найкращим результатом сезону - 1:27:56", - ідеться у повідомленні.
Для Людмили це перша особиста медаль на командному Євро зі спортивної ходьби, а також перше "золото" України серед жінок на 20 км в історії цих змагань.
Найближчою переслідувачкою українки стала Клеменс Беретта з Франції (1:28:05 - новий національний рекорд), третьою фінішувала ще одна француженка - Полін Стей.
Сумарний результат чотирьох українок, які брали участь у змаганнях, забезпечив збірній України третє місце в командному заліку. Окрім Людмили Оляновської до успіху причетні Марія Сахарук, Олена Собчук та Валерія Шоломіцька. Зазначається, що це третій поспіль подіум українок у командному заліку на 20 км: після срібла 2021 та 2023 років - "бронза" у 2025-му.
Ще одну бронзову нагороду до медальної скарбнички принесли юніори (U-20) у командному заліку на дистанції 10 км. Роман Горбачов фінішував сьомим (42:38), Едуард Муравський - 10-й з особистим рекордом (42:56), Ілля Тишкевич - 20-й (44:53). Сумарний результат забезпечив третє місце в командному заліку серед юніорів.
Зазначаються також і досягнення двох інших українців: Ганна Шевчук (2:42:41) та Сергій Світличний (2:30:00) встановили нові національні рекорди України на дистанції 35 км.
Юніори з України вибороли три медалі на чемпіонаті зі спортивної ходьби12.04.25, 23:11 • 4113 переглядiв