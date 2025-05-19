Украинка Оляновская стала чемпионкой Европы по спортивной ходьбе
Киев • УНН
На командном чемпионате Европы в Чехии Людмила Оляновская выиграла золото на дистанции 20 км. Также, украинские юниоры завоевали бронзу в командном зачете на 10 км.
В воскресенье, 18 мая, в Подебрадах (Чехия) состоялся командный чемпионат Европы по спортивной ходьбе. Украинские спортсмены завершили соревнования с тремя наградами в активе. На командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе в Чехии украинка Людмила Оляновская выиграла золото на дистанции 20 км, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
Людмила Оляновская стала чемпионкой Европы по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Украинка финишировала с лучшим результатом сезона — 1:27:56. Для Людмилы это первая личная медаль на командном Евро по спортивной ходьбе, а также первое "золото" Украины среди женщин на 20 км в истории этих соревнований! Ближайшей преследовательницей украинки стала Клеменс Беретта из Франции (1:28:05 — новый национальный рекорд), третьей финишировала еще одна француженка — Полин Стей.
Суммарный результат четырех украинок, которые принимали участие в соревнованиях, обеспечил сборной Украины третье место в командном зачете. Кроме Людмилы Оляновской к успеху причастны Мария Сахарук, Елена Собчук и Валерия Шоломицкая. Отметим, что это третий подряд подиум украинок в командном зачете на 20 км: после серебра 2021 и 2023 годов — "бронза" в 2025-м.
Еще одну бронзовую награду в медальную копилку принесли юниоры (U-20) в командном зачете на дистанции 10 км. Роман Горбачев финишировал седьмым (42:38), Эдуард Муравский — 10-й с личным рекордом (42:56), Илья Тишкевич — 20-й (44:53). Суммарный результат обеспечил третье место в командном зачете среди юниоров.
Отмечаются также и достижения двух других украинцев: Анна Шевчук (2:42:41) и Сергей Светличный (2:30:00) установили новые национальные рекорды Украины на дистанции 35 км.