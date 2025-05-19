Украинка Оляновская стала чемпионкой Европы по спортивной ходьбе

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая
Эксклюзив
05:46 • 9292 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая

18 мая, 16:47 • 27406 просмотра

Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня

18 мая, 14:58 • 68152 просмотра

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины. Это уже 30-й титул клуба

18 мая, 13:32 • 68857 просмотра

Зеленский провел встречу с вице-президентом США Венсом: что известно

18 мая, 12:29 • 75306 просмотра

Папа Лев XIV упомянул Украину во время инаугурационной мессы. Зеленский отреагировал

18 мая, 12:08 • 77184 просмотра

рф планирует “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая - ГУР

17 мая, 23:01 • 60106 просмотра

Австрия победила на "Евровидении-2025". Украина вошла в десятку

17 мая, 12:09 • 173481 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 11:46 • 99227 просмотра

Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов

Эксклюзив
17 мая, 06:00 • 96278 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
72%
746мм
Популярные новости

Президентом Румынии станет проевропейский Никушор Дан: его уже поздравил Зеленский

18 мая, 21:58 • 16729 просмотра

ISW: кремль преувеличивает военную мощь рф в преддверии разговора путина с Трампом

19 мая, 00:07 • 15147 просмотра

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после обнаружения рака простаты у 46-го президента США

19 мая, 00:53 • 19442 просмотра

Проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии: подсчитано 100% голосов

02:36 • 14694 просмотра

Макрон и Мелони поссорились из-за Украины, Мерц пытается уладить спор - FT

03:27 • 12625 просмотра
публикации

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая
Эксклюзив

05:46 • 9292 просмотра

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 200100 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 413469 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 339319 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 442955 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Румыния

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 86051 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 173481 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 77479 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 79283 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 87990 просмотра
Актуальное

ЗРК Бук

Телеграмма

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Украинка Оляновская стала чемпионкой Европы по спортивной ходьбе

Киев • УНН

 • 310 просмотра

На командном чемпионате Европы в Чехии Людмила Оляновская выиграла золото на дистанции 20 км. Также, украинские юниоры завоевали бронзу в командном зачете на 10 км.

Украинка Оляновская стала чемпионкой Европы по спортивной ходьбе

В воскресенье, 18 мая, в Подебрадах (Чехия) состоялся командный чемпионат Европы по спортивной ходьбе. Украинские спортсмены завершили соревнования с тремя наградами в активе. На командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе в Чехии украинка Людмила Оляновская выиграла золото на дистанции 20 км, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

Людмила Оляновская стала чемпионкой Европы по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Украинка финишировала с лучшим результатом сезона — 1:27:56. Для Людмилы это первая личная медаль на командном Евро по спортивной ходьбе, а также первое "золото" Украины среди женщин на 20 км в истории этих соревнований! Ближайшей преследовательницей украинки стала Клеменс Беретта из Франции (1:28:05 — новый национальный рекорд), третьей финишировала еще одна француженка — Полин Стей.

Суммарный результат четырех украинок, которые принимали участие в соревнованиях, обеспечил сборной Украины третье место в командном зачете. Кроме Людмилы Оляновской к успеху причастны Мария Сахарук, Елена Собчук и Валерия Шоломицкая. Отметим, что это третий подряд подиум украинок в командном зачете на 20 км: после серебра 2021 и 2023 годов — "бронза" в 2025-м.

Еще одну бронзовую награду в медальную копилку принесли юниоры (U-20) в командном зачете на дистанции 10 км. Роман Горбачев финишировал седьмым (42:38), Эдуард Муравский — 10-й с личным рекордом (42:56), Илья Тишкевич — 20-й (44:53). Суммарный результат обеспечил третье место в командном зачете среди юниоров.

Отмечаются также и достижения двух других украинцев: Анна Шевчук (2:42:41) и Сергей Светличный (2:30:00) установили новые национальные рекорды Украины на дистанции 35 км.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
Франция
Чешская Республика
Украина
Brent
$65.07
Bitcoin
$103,048.60
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,226.56
Ethereum
$2,378.66