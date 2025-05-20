Українські скелелазки здобули дві срібні медалі на чемпіонаті Європи серед молоді - НОК

Скелелазки з України здобули два "срібла" на чемпіонаті Європи зі скелелазіння серед молоді. Загалом у змаганнях брали участь 390 спортсменів з 35 країн, серед них 12 українців, повідомили в Національному олімпійському комітеті України, пише УНН.

В італійському Курно завершився чемпіонат Європи зі скелелазіння серед молоді, де 390 спортсменів з 35 країн змагалися в болдерингу у трьох вікових категоріях: U17, U19 та U21. Україна була представлена 12 спортсменами, двоє з яких здобули нагороди континентальної першості - повідомили в НОК.

Зазначається, що у віковій категорії до 17 років з-поміж 72 спортсменок срібну медаль здобула Рафаель Казбекова. Для української спортсменки це вже друге "срібло" поспіль у новому змагальному сезоні. У квітні вона піднімалася на подіум молодіжного Кубка Європи в португальському Суре.

Крім того, у віковій категорії до 21 року чинна чемпіонка світу серед молоді у двоборстві Анастасія Кобець стала другою. Вона поступилася представниці Франції лише на 0,2 бала.

З двома срібними нагородами в активі збірна України стала п'ятою у загальнокомандному заліку. Вітаємо спортсменок та їхніх тренерів - розповіли в НОК.

Доповнення

У неділю, 18 травня, у Подебрадах (Чехія) відбувся командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби. Українські спортсмени завершили змагання з трьома нагородами в активі. Українка Людмила Оляновська виграла золото на дистанції 20 км.

Українка Вероніка Матюніна виборола "срібло" в особистому розряді та "бронзу" в парі з іспанцем на чемпіонаті Європи U-21 з настільного тенісу.