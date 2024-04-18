Украинские пограничники отразили массированный удар вражеских FPV-дронов на Запорожском направлении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  139894 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  177430 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  177692 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  154249 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  115804 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127445 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138779 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137668 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124167 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103675 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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Украинские пограничники отразили массированный удар вражеских FPV-дронов на Запорожском направлении

На Запорожском направлении пограничники успешно отбили массированную атаку 14 вражеских беспилотников, один из которых приземлился без взрыва.

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Украинские пограничники отразили массированный удар вражеских FPV-дронов на Запорожском направлении

На севере Индонезии из-за извержения вулкана эвакуировали более 11 тысяч человек

На севере Индонезии начал извергаться вулкан Руанг, более 11 тысяч человек были эвакуированы.

Новости Мира •   •  3665 просмотра
На севере Индонезии из-за извержения вулкана эвакуировали более 11 тысяч человек

В течение этой недели пограничники не фиксировали попыток захода вражеских ДРГ - Демченко

На этой неделе пограничники еще не зафиксировали попыток проникновения в Украину диверсионно-разведывательных групп противника, а также наращивания российских войск на границе.

Общество •   •  5184 просмотра
В течение этой недели пограничники не фиксировали попыток захода вражеских ДРГ - Демченко

Во Франковске задержали "криминального авторитета", который хотел стать "смотрящим" за областью

"Криминальный авторитет", который хотел стать "смотрящим" в Ивано-Франковской области, был задержан полицией за распространение криминального влияния, торговлю наркотиками и нарушение правил содержания под стражей.

Криминал и ЧП •   •  5850 просмотра
Во Франковске задержали "криминального авторитета", который хотел стать "смотрящим" за областью

Свинарчук может пойти на соглашение, чтобы смягчить приговор: будет свидетельствовать по своему экс-партнеру Порошенко – политолог

Олег Гладковский (Свинарчук), бывший бизнес-партнер Порошенко, может свидетельствовать против него о хищении средств во время военных закупок, чтобы сократить собственный срок заключения.

политика •   •  6717 просмотра
Свинарчук может пойти на соглашение, чтобы смягчить приговор: будет свидетельствовать по своему экс-партнеру Порошенко – политолог

Если Украина проиграет в войне против рф, может начаться третья мировая - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, уверен, что если Киев проиграет войну с россией, это может привести к третьей мировой войне, ведь рф не остановится в Украине.

Война •   •  7587 просмотра
Если Украина проиграет в войне против рф, может начаться третья мировая - Шмыгаль

Двое мужчин ночью напали на пограничников - ГПСУ

Двое мужчин напали на пограничников ночью после отказа предоставить документы и показать свой автомобиль, причем один из них ударил пограничника в лицо.

Общество •   •  6213 просмотра
Двое мужчин ночью напали на пограничников - ГПСУ

Через пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" фактически отсутствует возможность проезда грузовиков, следующих из Украины в Польшу - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на украинско-польской границе, фактически делая невозможным проезд грузовиков из Украины в Польшу.

Общество •   •  7412 просмотра
Через пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" фактически отсутствует возможность проезда грузовиков, следующих из Украины в Польшу - Демченко

СБУ задержала "помощника" Шуфрича

СБУ задержала "помощника" нардепа Нестора Шуфрича, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

политика •   •  6212 просмотра
СБУ задержала "помощника" Шуфрича

В Черниговской области россияне атаковали водителя автомобиля, который привез хлеб в магазин

россия атаковала автомобиль с хлебобулочными изделиями с помощью беспилотников, когда она разгружала продукты возле магазина в селе Новгород-Северского района, но обошлось без жертв, за исключением водителя, который получил легкую контузию от взрыва.

Война •   •  8384 просмотра
В Черниговской области россияне атаковали водителя автомобиля, который привез хлеб в магазин