Украинские пограничники отразили массированный удар вражеских FPV-дронов на Запорожском направлении

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На Запорожском направлении пограничники успешно отбили массированную атаку 14 вражеских беспилотников, один из которых приземлился без взрыва.
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На севере Индонезии начал извергаться вулкан Руанг, более 11 тысяч человек были эвакуированы.
В течение этой недели пограничники не фиксировали попыток захода вражеских ДРГ - Демченко
На этой неделе пограничники еще не зафиксировали попыток проникновения в Украину диверсионно-разведывательных групп противника, а также наращивания российских войск на границе.
Во Франковске задержали "криминального авторитета", который хотел стать "смотрящим" за областью
"Криминальный авторитет", который хотел стать "смотрящим" в Ивано-Франковской области, был задержан полицией за распространение криминального влияния, торговлю наркотиками и нарушение правил содержания под стражей.
Свинарчук может пойти на соглашение, чтобы смягчить приговор: будет свидетельствовать по своему экс-партнеру Порошенко – политолог
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Двое мужчин напали на пограничников ночью после отказа предоставить документы и показать свой автомобиль, причем один из них ударил пограничника в лицо.
Через пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" фактически отсутствует возможность проезда грузовиков, следующих из Украины в Польшу - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на украинско-польской границе, фактически делая невозможным проезд грузовиков из Украины в Польшу.
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В Черниговской области россияне атаковали водителя автомобиля, который привез хлеб в магазин
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