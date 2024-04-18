В течение этой недели пограничники не фиксировали попыток захода вражеских ДРГ - Демченко

В течение этой недели пограничники не фиксировали попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп. Также пограничники не фиксируют наращивание сил россией на границе с Украиной. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

"Обстрелы продолжаются и фактически это ежедневно и Черниговщине, и по Сумщине, и по Харьковщине. За последние дни видим, что больше обстрелов приходится именно на Харьковскую область. Если говорить о попытках врага использовать ДРГ, то наиболее активное направление, как и раньше, это Сумщина. В течение этой недели мы не фиксировали попыток захода вражеских ДРГ. Крайний случай разоблачения вражеской ДРГ был именно по Сумщине в эти выходные", - сказал Демченко.

Он отметил, что пограничники не фиксируют наращивание сил россией.

"По ту сторону границы мы не фиксируем, что россия наращивает свои силы, или имеет необходимые силы и средства, чтобы осуществить повторное вторжение, которое бы могло достичь стратегической цели. Но нельзя никогда исключать, что в любой момент враг может попытаться осуществить действия для тактических действий, поэтому наращивание в оборонительном отношении и по Сумщине, и по Харьковщине, и по Черниговщине продолжается", - добавил Демченко.

Напомним

14 апреля в Сумской области пограничники отразили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, россияне отступили.