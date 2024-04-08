Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник

Хакеры Blackjack совместно с кибердепартаментом СБУ уничтожили российский дата-центр OwenCloud.ru, которым пользовался военно-промышленный комплекс рф, нефтегаз и телеком. Ликвидировано более 300Тб данных, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на свои источники.

Детали

В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц - предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты. Среди них: "Уральский завод гражданской авиации", "НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника"), "Уральский завод спецтехники", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснефть, "Норильский никель", Ростелеком, Телеком, Мегафон.

По данным источников УНН, это была совместная операция украинской хакерской группы "BLACKJACK" с кибердепартаментом СБУ. Они уничтожили более 300Тб данных. Это - 400 виртуальных и 42 физических сервера, на которых размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.

Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года - указал источник УНН.

Дополнение

23 марта УНН сообщал, что хакеры ГУР атаковали несколько важных серверов в россии, в частности сайт государственных наград рф, сервер органов госвласти рф и сайт федеральной службы охраны рф.