Украинские фристайлисты завоевали три медали на Кубке Европы в швейцарском Айроло

Украинские фристайлисты завоевали три медали на Кубке Европы по лыжной акробатике в швейцарском Айроло. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

В первый день соревнований Ангелина Брыкина завоевала золотую медаль в женском турнире (64.96 балла), а Оксана Яцюк завоевала "бронзу" (61.41 балла). "Серебро" у Эммы Вайс из Германии (63.63 балла), - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Захар Максимчук занял вторую ступеньку пьедестала почета среди мужчин с результатом 94.82 балла, уступив лишь швейцарцу Ноэ Роту (106.47 балла).

Напомним

12 января украинка Надежда Гапатин завоевала серебро в параллельном слаломе на Кубке Европы по сноубордингу, вслед за бронзой Аннимари Данча в Италии.