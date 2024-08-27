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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские энергообъекты имеют разноуровневую защиту - Президент

Украинские энергообъекты имеют разноуровневую защиту - Президент

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 11:37  •  14281 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что защита энергообъектов Украины разрабатывается на разных уровнях. Он подчеркнул важность сохранения деталей защиты в тайне от врага.

Защита украинских энергообъектов разноуровневая, ее разрабатывает министерство инфраструктуры, министерство обороны и «Укрэнерго». Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Что касается защиты энергообъектов то, защита разноуровневая, этим занимается министерство инфраструктуры, министерство обороны и «Укрэнерго». Нам понятно, что с этим делать и мы это делаем. К сожалению, еще не по всей стране есть свет, но он будет

- говорит Зеленский.

Он говорит, что «не любит энергопиара» и не допустит того, чтобы враг узнал куда тот попал, а куда нет.

«Есть детали, о которых должен знать весь мир, понимая, что россия творит на нашей земле, но в каком состоянии те или иные сооружения находятся - это будет в тишине», - сказал Зеленский.

Пресс-конференцию Зеленского УНН транслирует у себя на странице в Facebook и на сайте.

Напомним,

россия вчера, 26 августа впервые атаковала украинские распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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