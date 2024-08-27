Українські енергооб’єкти мають різнорівневий захист – Президент
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога.
Захист українських енергооб’єктів різнорівневий, його розробляє міністерство інфраструктури, міністерство оборони та "Укренерго". Про це розповів Президент Україн Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Що стосується захисту енергооб’єктів то, захист різнорівневий, цим займається міністерство інфраструктури, міністерство оборони та "Укренерго". Нам зрозуміло, що з цим робити і ми це робимо. На жаль, ще не по всій країні є світло, але воно буде
Він каже, що "не любить енергопіару" та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.
"Є деталі, про які повинен знати весь світ, розуміючи, що росія творить на нашій землі, але в якому стані ті чи інші споруди знаходяться – це буде в тиші", - сказав Зеленський.
Пресконференцію Зеленського УНН транслює у себе на сторінці у Facebook та на сайті.
Нагадаємо
росія вчора, 26 серпня вперше атакувала українські розподільчі підстанції ракетами з касетними боєприпасами.