Украинские беспилотники, вероятно, впервые атаковали Дагестан - росСМИ

Беспилотники ВСУ впервые атаковали Дагестан, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Детали

"Предварительно один БПЛА упал рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе республики после того, как по нему попали из автомата", - говорится в сообщении.

Кроме того, Mash обнародовал видео и отметил, что на кадрах - полет украинского беспилотника за минуту до падения.

"Предварительно, это "Мугин-5 Про". Длиной 3,5 метра и размахом крыльев 5 метров. Такой БПЛА разгоняется до 150 км/ч, может лететь от запуска до точки прилета семь часов", - говорится в сообщении.

Впоследствии в Telegram-канале появилось сообщение, что власти Дагестана якобы не подтвердили информацию об атаке украинских беспилотников.

Со стороны Украины комментариев по поводу атаки дронов на Дагестан не было.