Украинские беспилотники, вероятно, впервые атаковали Дагестан - росСМИ
Киев • УНН
По данным росСМИ, беспилотники ВСУ впервые атаковали Дагестан. Кроме того, Mash обнародовал видео и отметил, что на кадрах - полет украинского беспилотника за минуту до падения.
Беспилотники ВСУ впервые атаковали Дагестан, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Детали
"Предварительно один БПЛА упал рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе республики после того, как по нему попали из автомата", - говорится в сообщении.
Кроме того, Mash обнародовал видео и отметил, что на кадрах - полет украинского беспилотника за минуту до падения.
"Предварительно, это "Мугин-5 Про". Длиной 3,5 метра и размахом крыльев 5 метров. Такой БПЛА разгоняется до 150 км/ч, может лететь от запуска до точки прилета семь часов", - говорится в сообщении.
Впоследствии в Telegram-канале появилось сообщение, что власти Дагестана якобы не подтвердили информацию об атаке украинских беспилотников.
Со стороны Украины комментариев по поводу атаки дронов на Дагестан не было.
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