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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские беспилотники, вероятно, впервые атаковали Дагестан - росСМИ

Украинские беспилотники, вероятно, впервые атаковали Дагестан - росСМИ

Киев  •  УНН

8 июня 2024, 13:00  •  1639 просмотра

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По данным росСМИ, беспилотники ВСУ впервые атаковали Дагестан. Кроме того, Mash обнародовал видео и отметил, что на кадрах - полет украинского беспилотника за минуту до падения.

Беспилотники ВСУ впервые атаковали Дагестан, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Детали

"Предварительно один БПЛА упал рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе республики после того, как по нему попали из автомата", - говорится в сообщении.

Кроме того, Mash обнародовал видео и отметил, что на кадрах - полет украинского беспилотника за минуту до падения.

"Предварительно, это "Мугин-5 Про". Длиной 3,5 метра и размахом крыльев 5 метров. Такой БПЛА разгоняется до 150 км/ч, может лететь от запуска до точки прилета семь часов", - говорится в сообщении.

Впоследствии в Telegram-канале появилось сообщение, что власти Дагестана якобы не подтвердили информацию об атаке украинских беспилотников. 

Со стороны Украины комментариев по поводу атаки дронов на Дагестан не было.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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