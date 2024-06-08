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Українські безпілотники, ймовріно, вперше атакували Дагестан - росЗМІ

Українські безпілотники, ймовріно, вперше атакували Дагестан - росЗМІ

Київ • УНН

 • 29020 перегляди

За даними росЗМІ, безпілотники ЗСУ вперше атакували Дагестан. Крім того, Mash оприлюднив відео і зазначив, що на кадрах - політ українського безпілотника за хвилину до падіння.

Безпілотники ЗСУ вперше атакували Дагестан, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.

Деталі

"Попередньо один БПЛА впав поряд з нафтовим родовищем у Ногайському районі республіки після того, як по ньому влучили з автомата", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Mash оприлюднив відео і зазначив, що на кадрах - політ українського безпілотника за хвилину до падіння.

"Попередньо, це "Мугін-5 Про". Довжиною 3,5 метра та розмахом крил 5 метрів. Такий БПЛА розганяється до 150 км/год, може летіти від запуску до точки прильоту сім годин", - йдеться у повідомленні.

Згодом у Telegram-каналі з'явилось повдіомлення, що влада Дагестану нібито не підтвердила інформацію про атаку українських безпілотників. 

З боку України коментарів щодо атаки дронів на Дагестан не було.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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