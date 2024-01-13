Украинская "Википедия" заняли 14 место по количеству статей
Киев • УНН
В 2023 году количество просмотров страниц украинской Википедии выросло до 1188 миллионов, то есть на 12%, а количество ежедневных редактирований в среднем составляло 9 367. Количество новых статей составило 84 431, что немного меньше, чем в 2022 году.
За 2023 год в украинской Википедии осуществлено 1188 млн просмотров страниц против 1060 млн в 2022 (+12 %). Об этом говорится в итогах 2023 года, обнародованных на сайте ОО "Википедия Украина", пишет УНН.
Детали
ОО "Википедия Украина" обнародовали итоги 2023 года
В 2023 году в украинской Википедии, было сделано 3 419 тыс. редактирований, что на 249 тыс. меньше чем в 2022 году (-6,8 %). Ежесуточно в 2023-м было в среднем 9367 редактирований, каждый час 390, или 1 редактирование каждые 9,2 секунды.
Ежемесячное среднее число зарегистрированных редакторов, сделавших хотя бы одну правку, приближается к 3 500.
Ежесуточно в 2023-м осуществлялось в среднем 9367 редактирований, ежечасно 390, или 1 редактирование каждые 9,2 секунды.
В 2023 году начато 84 431 новую статью против 88 809 в 2022 (-4,9 %). Ежесуточно в среднем создавалась 231 статья. Общее число статей на конец года превысило 1,3 млн. Это 14-й показатель в мире.
За 2023 в украинской Википедии осуществлено 1188 млн просмотров страниц против 1060 млн в 2022 (+12 %). Абсолютный годовой рост составляет 128 млн просмотров. За семь лет популярность украинской Википедии выросла на 124 %, то есть более чем вдвое.
Посещаемость статей в украинской Википедии спадает летом и возрастает род время ученических и студенческих экзаменов. Пики просмотров зафиксированы в марте (115,9 млн) и в мае (114,0 млн).
83 млн или 80% от общего числа просмотров украинской Википедии осуществлено в декабре с территории Украины.
Число уникальных устройств, с которых просматривали украинскую Википедию, в декабре 2023 года составило 16,5 млн, это на 6 % больше, чем в декабре 2022 года.
Напомним
Ранее страница ChatGPT в Википедии была самой популярной в 2023 году и собрала более 49,4 миллиона просмотров. Кроме нее в топ-25 самых популярных страниц вошли статьи об Индии, популярные фильмы, актеров и футболистов, а также статья о российской агрессии в Украине.
Украинская "Википедия" заняли 14 место по количеству статей
В 2023 году количество просмотров страниц украинской Википедии выросло до 1188 миллионов, то есть на 12%, а количество ежедневных редактирований в среднем составляло 9 367. Количество новых статей составило 84 431, что немного меньше, чем в 2022 году.
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