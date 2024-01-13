Українська «Вікіпедія» посіли 14 місце за кількістю статей

За 2023 в українській Вікіпедії здійснено 1188 млн переглядів сторінок проти 1060 млн в 2022 (+12 %). Пр це йдеться у підсумках 2023 року, оприлюднених на сайті ГО "Вікіпедія Україна", пише УНН.

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ГО "Вікіпедія Україна" оприлюднили підсумки 2023 року

У 2023 році в українській Вікіпедії, було зроблено 3 419 тис. редагувань, що на 249 тис. менше як у 2022 році (-6,8 %). Щодоби у 2023-му було в середньому 9367 редагувань, щогодини 390, або 1 редагування що 9,2 секунди.

Щомісячне середнє число зареєстрованих редакторів, котрі зробили хоча б одну правку, наближається до 3 500.

Щодоби у 2023-му здійснювалось в середньому 9367 редагувань, щогодини 390, або 1 редагування що 9,2 секунди.

У 2023 році започатковано 84 431 нову статтю проти 88 809 у 2022 (-4,9 %). Щодоби в середньому створювалося 231 статтю. Загальне число статей на кінець року перевищило 1,3 млн. Це 14-й показник у світі.

За 2023 в українській Вікіпедії здійснено 1188 млн переглядів сторінок проти 1060 млн в 2022 (+12 %). Абсолютне річне зростання становить 128 млн переглядів. За сім років популярність української Вікіпедії зросла на 124 %, тобто більш ніж удвічі.

Відвідуваність статей в українській Вікіпедії спадає влітку і зростає рід час учнівських і студентських екзаменів. Піки переглядів зафіксовані в березні (115,9 млн) і у травні (114,0 млн).

83 млн або 80% від загального числа переглядів української Вікіпедії здійснено у грудні з території України.

Число унікальних пристроїв, з яких переглядали українську Вікіпедію, в грудні 2023 року становило 16,5 млн, це на 6 % більше, ніж у грудні 2022.

Нагадаємо

Раніше сторінка ChatGPT у Вікіпедії була найпопулярнішою у 2023 році і зібрала понад 49,4 мільйонами переглядів. Окрім неї в топ-25 найбільш популярних сторінок ввійшли статті про Індію, популярні фільми, акторів та футболістів, а також стаття про російську агресію в Україні.