Украинская сторона до сих пор не получала от рф предложений по перемирию на 9 мая - МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что объявление россией перемирия на 9 мая является попыткой россиян понравиться США, передает УНН.

Это очередная манипуляция. Это очередная попытка россиян, знаете, понравиться американцам прежде всего, показать какой-то элемент конструктивизма. Президент Украины четко сказал, что на сегодняшний день украинская сторона никаких предложений от них не получала, но мы преданы мирным усилиям. Украина предана мирным усилиям - сказал Сибига.

Он отметил, что Украина неоднократно заявляла, что готова к перемирию и фокусировала свое внимание на том, как закончить войну, и как достичь долгосрочного перемирия.

По его словам, объявление перемирия россией - это попытка дипломатического маневра, а также пиар-кампания, направленная на внутреннюю аудиторию.

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более 1,5 часов.

Стороны более часа обсуждали перемирие на день победы. Трамп заявил о близости соглашения для решения военного конфликта в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин был готов заключить соглашение уже давно, но "некоторые люди" ему помешали.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить у команды президента США Дональда Трампа после его переговоров с главой кремля детали российского предложения о тишине.