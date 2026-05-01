Украинская сторона до сих пор не получала от рф предложений по перемирию на 9 мая - МИД
Киев • УНН
Сибига назвал предложение рф о перемирии на 9 мая манипуляцией для США. Украина пока не получала официальных обращений о прекращении огня.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что объявление россией перемирия на 9 мая является попыткой россиян понравиться США, передает УНН.
Это очередная манипуляция. Это очередная попытка россиян, знаете, понравиться американцам прежде всего, показать какой-то элемент конструктивизма. Президент Украины четко сказал, что на сегодняшний день украинская сторона никаких предложений от них не получала, но мы преданы мирным усилиям. Украина предана мирным усилиям
Он отметил, что Украина неоднократно заявляла, что готова к перемирию и фокусировала свое внимание на том, как закончить войну, и как достичь долгосрочного перемирия.
По его словам, объявление перемирия россией - это попытка дипломатического маневра, а также пиар-кампания, направленная на внутреннюю аудиторию.
Напомним
российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более 1,5 часов.
Стороны более часа обсуждали перемирие на день победы. Трамп заявил о близости соглашения для решения военного конфликта в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин был готов заключить соглашение уже давно, но "некоторые люди" ему помешали.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить у команды президента США Дональда Трампа после его переговоров с главой кремля детали российского предложения о тишине.