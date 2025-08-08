Украинская группировка войск "Хортица" переименована в "Днепр"

В Украине с 8 августа оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" официально получила новое название — "Днепр". Эту информацию подтвердил УНН представитель оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов.

Просто реорганизация названий. В зоне ответственности ОСУВ "Днепр" остаются участки фронта от Харьковщины до Днепропетровщины, начиная с Южно-Слобожанского направления - отметил Трегубов.

Детали

Переименование не влияет на структуру или задачи группировки, а является частью внутренней реорганизации. Также в Вооруженных силах Украины продолжается переход на корпусную систему управления, что предусматривает изменение структуры командования и повышение эффективности взаимодействия между подразделениями. В рамках этого процесса происходят и изменения в наименованиях отдельных группировок войск.

Сырский сообщил о завершении первого этапа перехода ВСУ на корпусную систему управления