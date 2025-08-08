Украинская группировка войск "Хортица" переименована в "Днепр"

$41.460.15
48.280.01
ukenru
07:40 • 4102 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 20106 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 28868 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 24656 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 80724 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 61664 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 121008 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 114881 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 97100 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 147140 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.2м/с
42%
756мм
Популярные новости
«Настоящая торговля детьми»: оккупанты создали онлайн-каталог украинских детей из Луганщины для усыновленияPhoto7 августа, 23:06 • 16812 просмотра
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 20685 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto02:56 • 11213 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 11317 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 6876 просмотра
публикации
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 2906 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 20106 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки04:04 • 28868 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 80724 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 87475 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Китай
Индия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 126969 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 143914 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 152027 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 142587 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 152585 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Ми-8
Ми-24
Тесла Модель Y

Украинская группировка войск "Хортица" переименована в "Днепр"

Киев • УНН

 • 476 просмотра

С 8 августа оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" официально переименована в "Днепр". Изменение названия является частью внутренней реорганизации и не влияет на структуру или задачи.

Украинская группировка войск "Хортица" переименована в "Днепр"

В Украине с 8 августа оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" официально получила новое название — "Днепр". Эту информацию подтвердил УНН представитель оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов. 

Просто реорганизация названий. В зоне ответственности ОСУВ "Днепр" остаются участки фронта от Харьковщины до Днепропетровщины, начиная с Южно-Слобожанского направления

- отметил Трегубов. 

Детали

Переименование не влияет на структуру или задачи группировки, а является частью внутренней реорганизации. Также в Вооруженных силах Украины продолжается переход на корпусную систему управления, что предусматривает изменение структуры командования и повышение эффективности взаимодействия между подразделениями. В рамках этого процесса происходят и изменения в наименованиях отдельных группировок войск.

Сырский сообщил о завершении первого этапа перехода ВСУ на корпусную систему управления22.06.25, 12:36 • 4295 просмотров

Вероника Марченко

Войнаполитика
Вооруженные силы Украины
Украина