Українське угруповання військ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"

В Україні з 8 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" офіційно отримало нову назву — "Дніпро". Цю інформацію підтвердив УНН речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Просто реорганізація назв. У зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" залишаються ділянки фронту від Харківщини до Дніпропетровщини, починаючи з Південно-Слобожанського напрямку