Українське угруповання військ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"
Київ • УНН
З 8 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" офіційно перейменовано на "Дніпро". Зміна назви є частиною внутрішньої реорганізації та не впливає на структуру чи завдання.
В Україні з 8 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" офіційно отримало нову назву — "Дніпро". Цю інформацію підтвердив УНН речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" Віктор Трегубов.
Просто реорганізація назв. У зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" залишаються ділянки фронту від Харківщини до Дніпропетровщини, починаючи з Південно-Слобожанського напрямку
Деталі
Перейменування не впливає на структуру чи завдання угруповання, а є частиною внутрішньої реорганізації. Також у Збройних силах України триває перехід на корпусну систему управління, що передбачає зміну структури командування та підвищення ефективності взаємодії між підрозділами. У межах цього процесу відбуваються і зміни у найменуваннях окремих угруповань військ.
Сирський повідомив про завершення першого етапу переходу ЗСУ на корпусну систему управління22.06.25, 12:36 • 4295 переглядiв