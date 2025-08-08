$41.460.15
07:40 • 4002 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 19876 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04 • 28673 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 24555 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 80553 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 61628 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 120990 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114878 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 97097 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 147137 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Українське угруповання військ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"

Київ • УНН

 • 468 перегляди

З 8 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" офіційно перейменовано на "Дніпро". Зміна назви є частиною внутрішньої реорганізації та не впливає на структуру чи завдання.

Українське угруповання військ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"

В Україні з 8 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" офіційно отримало нову назву — "Дніпро". Цю інформацію підтвердив УНН речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" Віктор Трегубов. 

Просто реорганізація назв. У зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" залишаються ділянки фронту від Харківщини до Дніпропетровщини, починаючи з Південно-Слобожанського напрямку

- зазначив Трегубов. 

Деталі

Перейменування не впливає на структуру чи завдання угруповання, а є частиною внутрішньої реорганізації. Також у Збройних силах України триває перехід на корпусну систему управління, що передбачає зміну структури командування та підвищення ефективності взаємодії між підрозділами. У межах цього процесу відбуваються і зміни у найменуваннях окремих угруповань військ.

Сирський повідомив про завершення першого етапу переходу ЗСУ на корпусну систему управління22.06.25, 12:36 • 4295 переглядiв

Вероніка Марченко

