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Украинская делегация сделала очень четкое сообщение, что разделяет видение Трампа по поводу мира - Уолтц

Киев • УНН

 • 19069 просмотра

Советник президента США сообщил о готовности Украины принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня. Стороны обсудили детали завершения войны и гарантии установления мира.

Украинская делегация сделала очень четкое сообщение, что разделяет видение Трампа по поводу мира - Уолтц

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что украинская делегация сделала очень четкое сообщение о том, что они разделяют видение президента США Дональда Трампа относительно мира. Об этом он заявил по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.

Украинская делегация сегодня сделала очень четкое сообщение о том, что они разделяют видение президента Трампа относительно мира, они разделяют его видение относительно прекращения убийств и трагической мясорубки, происходящей на линии фронта. Во-вторых, они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только принимая наши предложения о полномасштабном прекращении огня, и вы видите, что это наше общее заявление, но мы также погрузились в детали, каким образом эта война будет завершена раз и навсегда

 - сказал Уолтц.

Он отметил, что стороны обсудили, какие есть гарантии для установления мира, а также обсудили, что нужно, чтобы остановить эту войну.

Еще одно, что я хочу очень четко сообщить, что президент Трамп начал дипломатические усилия в Овальном кабинете, разговаривая с президентом Путиным и президентом Зеленским. Сейчас эта "челночная" дипломатия продолжается 

- добавил Уолтц.

Напомним

Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.

Павел Башинский

Павел Башинский

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