Украинская делегация сделала очень четкое сообщение, что разделяет видение Трампа по поводу мира - Уолтц

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что украинская делегация сделала очень четкое сообщение о том, что они разделяют видение президента США Дональда Трампа относительно мира. Об этом он заявил по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.

Украинская делегация сегодня сделала очень четкое сообщение о том, что они разделяют видение президента Трампа относительно мира, они разделяют его видение относительно прекращения убийств и трагической мясорубки, происходящей на линии фронта. Во-вторых, они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только принимая наши предложения о полномасштабном прекращении огня, и вы видите, что это наше общее заявление, но мы также погрузились в детали, каким образом эта война будет завершена раз и навсегда

Он отметил, что стороны обсудили, какие есть гарантии для установления мира, а также обсудили, что нужно, чтобы остановить эту войну.

Еще одно, что я хочу очень четко сообщить, что президент Трамп начал дипломатические усилия в Овальном кабинете, разговаривая с президентом Путиным и президентом Зеленским. Сейчас эта "челночная" дипломатия продолжается