Українська делегація зробила дуже чітке повідомлення, що поділяє бачення Трампа щодо миру - Волтц

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц заявив, що українська делегація зробила дуже чітке повідомлення, що вони поділяють бачення президента США Дональда Трампа щодо миру. Про це він заявив за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.

Українська делегація сьогодні зробила дуже чітке повідомлення, що вони поділяють бачення президента Трампа щодо миру, вони поділяють його бачення щодо припинення вбивств, і трагічної м’ясорубки, що відбувається на лінії фронту. По-друге, вони зробили конкретні кроки, і конкретні пропозиції не тільки, приймаючи наші пропозиції щодо повномасштабного припинення вогню, і ви бачите, що це наша спільна заява, але ми також поринули у деталі, яким чином ця війна буде завершена раз і на завжди - сказав Волтц.

Він зазначив, що сторони обговорили, які є гарантії для встановлення миру, а також обговорили, що потрібно, щоб зупинити цю війну.

Ще одне, що я хочу дуже чітко повідомити, що президент Трамп почав дипломатичні зусилля в Овальному кабінеті, говорячи з президентом путіним, і Президентом Зеленським. Зараз ця "човникова" дипломатія продовжується - додав Волтц.

Нагадаємо

Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.