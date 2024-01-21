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Украинская 82-я бригада ДШВ работает беспилотниками по российским оккупантам: ВИДЕО

Украинская 82-я бригада ДШВ работает беспилотниками по российским оккупантам: ВИДЕО

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 08:14  •  26099 просмотра

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82-я бригада десантно-штурмовых войск применила беспилотники FPV для нанесения ударов по российским войскам, а также обнародовала видео, которое демонстрирует успешное уничтожение врагов и военной техники.

Десантно-штурмовые войска из 82-й бригады отрабатывают по россиянам ударным-дронами, не оставляя оккупантам ни единого шанса. Видео уничтожения захватчиков опубликовала служба связей с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Искусная работа по уничтожению остатков россиян операторами FPV-дронов 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

- написали под видео.

Сырский показал видео, как украинские военные уничтожают россиян FPV-дроном23 ноябрь 2023, 14:40 • 24829 просмотров

Дополнительно

На прошлой неделе Десантно-штурмовые войска показали кадры работы поражения украинским ударным дроном Vampire. Наши защитники успешно уничтожили несколько целей, в частности окоп, укрепленный блиндаж и вражескую технику. Было уничтожено почти 400 вражеских оккупантов и более 60 единиц военной техники.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Українська 82-га бригада ДШВ працює безпілотниками по російських окупантах: ВІДЕО
Ukrainian 82nd Air Assault Brigade works with drones against Russian occupants: VIDEO
Новости по теме

Украинская 82-я бригада ДШВ работает беспилотниками по российским оккупантам: ВИДЕО

82-я бригада десантно-штурмовых войск применила беспилотники FPV для нанесения ударов по российским войскам, а также обнародовала видео, которое демонстрирует успешное уничтожение врагов и военной техники.

Война •   •  26099 просмотра
Украинская 82-я бригада ДШВ работает беспилотниками по российским оккупантам: ВИДЕО

В полосе ответственности "Хортица" с начала года уничтожены 120 танков и более 200 бронированных машин

С января Вооруженные силы Украины уничтожили 120 танков и 218 бронемашин противника в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", где, по сообщениям, погибли и были ранены 7055 россиян. Подполковник Владимир Фитьо отметил, что враг продолжает активные наступательные действия, несмотря на потери.

Война •   •  25395 просмотра
В полосе ответственности "Хортица" с начала года уничтожены 120 танков и более 200 бронированных машин

Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова

Полиция установила подозреваемых, которые пытались препятствовать работе украинского журналиста Юрия Николова, пытаясь ворваться в его дом. Расследование касается жителей Киева, Житомира и Черкасс и продолжается, собираются доказательства, включая соответствующие видеоматериалы.

Киев •   •  22298 просмотра
Правоохранители установили пятерых подозреваемых в нападении на квартиру журналиста Николова

У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М

Виктор Климов, командир российского воздушного командного пункта Ил-22М, сбитого недавно украинскими военными, погиб. Однако второй пилот выжил и довел самолет до аэродрома.

Война •   •  26170 просмотра
У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М

Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, повредив жилые дома

Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, в результате чего повреждены частные дома, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате обстрела никто не пострадал, но пострадали несколько населенных пунктов в этом районе.

Война •   •  27043 просмотра
Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, повредив жилые дома

Сумщина: россияне дважды за ночь атаковали Белопольский район

Российские военные дважды атаковали границу Сумской области ночью, направляя минометы на Белопольскую громаду. Это произошло после предыдущего обстрела накануне, когда регион подвергся 17 обстрелам, зафиксировав 101 взрыв.

Война •   •  23983 просмотра
Сумщина: россияне дважды за ночь атаковали Белопольский район

россияне нанесли 95 ударов по Запорожью, мужчина получил ранения

20 января российские военные атаковали 16 населенных пунктов в Запорожье, ранив местного жителя. Регион подвергся 95 артиллерийским обстрелам, атакам с беспилотников и РСЗО, в результате чего были разрушены два жилых дома.

Война •   •  22559 просмотра
россияне нанесли 95 ударов по Запорожью, мужчина получил ранения

В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА

Киевская городская государственная администрация сообщила, что коммунальные службы задействовали 275 единиц снегоуборочной техники для очистки дорог и тротуаров города от гололеда, призвав водителей и пешеходов быть осторожными в условиях гололеда.

Киев •   •  20943 просмотра
В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА

Россияне ударили по двум общинам на Николаевщине

20 января российские военные атаковали акваторию и село Куцурубской громады в Николаевской области, а 21 января совершили беспилотный обстрел Снигиревской громады. О жертвах в результате атак не сообщалось.

Война •   •  22417 просмотра
Россияне ударили по двум общинам на Николаевщине

Российские военные 76 раз открывали огонь в Херсонской области, жертв нет

Российские военные 76 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 365 снарядов и попав в жилые кварталы. Несмотря на значительные разрушения, сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  22292 просмотра
Российские военные 76 раз открывали огонь в Херсонской области, жертв нет