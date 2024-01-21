Украинская 82-я бригада ДШВ работает беспилотниками по российским оккупантам: ВИДЕО

Российские военные 76 раз открывали огонь в Херсонской области, жертв нет

Российские военные 76 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 365 снарядов и попав в жилые кварталы. Несмотря на значительные разрушения, сообщений о жертвах не поступало.